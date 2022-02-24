С четверга, 24 февраля, в Украине ввели военное положение. Кроме того, Россия начала военное вторжение.

В связи с этим в Нацбанке и Минздраве опубликовали разъяснения, как будут работать банки и больницы в этих условиях. Также сообщение сделал крупный оператор почтовых доставок "Новая почта" и "Укрпочта".

Как будут работать банки

Нацбанк Украины сообщил ряд решений по работе банковской системы в военное время:

Снятие налички ограничено 100 тысяч грн в день (не относится к зарплатам и соцвыплатам, и не касается предприятий, которые выполняют мобилизационные планы);

Безналичные расчеты без ограничений;

Запрет на выдачу налички в иностранной валюте;

Платежи правительства без ограничений;

Банкоматы подкрепляются наличкой без ограничений;

Банки должны обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме (если позволяет ситуация);

Бесперебойный доступ к сейфовым ящикам;

Нацбанк подкрепляет банки наличкой без ограничений;

Работа валютного рынка Украины приостановлена (кроме операций продажи иностранной валюты);

Официальный курс фиксируется на 24.02.2022;

Мораторий на трансграниченые платежи;

Остановка операций по расчетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию;

Банки-эмитенты электронных денег должны приостановить выпуск электронных денег и пополнение электронных кошельков.

Как будут работать больницы

Прекращаются плановые госпитализации и операции к отдельному распоряжению.

В медицинских учреждениях сформирован запас медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов, инфузионных растворов и т.д. Имеются четкие механизмы пополнения запасов и их обновление.

Все больницы снабжены автономными источниками питания.

Привлечены все региональные центры экстренной медицинской помощи, которые обеспечивают бесперебойное, безотказное и круглосуточное предоставление экстренной медицинской помощи.

Как будет работать почта

"Новая почта" продолжает работать там, где это возможно.

"Ситуация меняется каждый час, мы оперативно следим за ней и будем информировать вас об изменениях и действиях в социальных сетях и на сайте Новой почты" - сообщил оператор.

Информация о работе отделений обновляется по ссылке.

Возможны задержки доставки из-за ситуации на дорогах и других форс-мажоров.

"У нас есть резервные планы на случаи разных непредсказуемых обстоятельств, что позволит сберечь работоспособность нашей компании" - говорится в сообщении компании.

Укрпочта 24 февраля не работает. Далее - по ситуации.

"В связи с введением военного положения, ради сохранения вашей безопасности и безопасности наших работников отделения Укрпочты не будут работать 24 февраля. Как только ситуация позволит, мы сразу доставим посылки и пенсии, а пока будем их хранить.

⠀

Пока небо над Украиной временно ограничено для авиаперевозок. Следим за ситуацией и при необходимости будем развертывать наземные пути доставки" - говорится в официальном заявлении компании.

"Страна" оперативно собирает главные новости о ситуации в Украине в своем онлайне.

Также собрали первые итоги о военном вторжении России в Украине - что известно к этому часу.