В среду, 12 марта, в Украине идет 1113-й день войны с Россией.

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Последние новости

7.50 Дым после нового взрыва в Кривом Роге.



7.49 В Днепре целью вчерашних ударов стала не только инфраструктура, но и предприятия. Об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

7.44 Ракетные прилеты в Кривом Роге. Удар подтвердил глава города Вилкул. Подробностей пока нет.



7.38 Российские военные телеграм-каналы публикуют фото с армией РФ, как утверждается, из центра Суджи около администрации города (площадь Советская).

При этом одни российские паблики пишут, что "зачистка города продолжается", другие, что ВСУ уже фактически полностью его покинули, отступая в сторону Сумской области.

О том, что украинские войска уходят из Курской области пишет со ссылкой на военных ВСУ и журнал Forbes.

Они говорят, что ещё 25 февраля шквал ударов российских БПЛА вывел из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги на Суджу.

Как пишет Forbes, часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, уже выведены на территорию Украины из Курской области.

"Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения, - сообщил Forbes один из украинских источников. - Обидно, что до этого дошло. Но это то, что есть".

"Это может означать, что украинские бригады покидают Курск и отдают большую часть территории, которую Зеленский надеялся отдать России в обмен на благоприятные условия прекращения огня", - пишет Forbes.

7.00 В Одессе уже второй день продолжается мощный пожар после прилёта по хранилищу топлива.

Там появился новый очаг возгорания.