Анализируем итоги 1113-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня российские войска уже поставили свой флаг над администрацией Суджи - центра украинского плацдарма в Курской области.

Администрация Суджи находится в южной части города, со стороны Подола и Замостья, которые, по заявлениям российских пабликов, были взяты еще вчера. То есть, появление российских войск у горадминистрации было ожидаемо. И, судя по тому, как они свободно ходят по центральной площади города, бои от этого места, видимо, уже довольно далеко.

Карта Deep State показыввет, что ВСУ практически вышли из Суджи. В городе сейчас указано только присутствие армии РФ и серая зона на западе и севере (то есть, там, по версии карты, идут бои). На картах украинского Генштаба российские войска заняли только восточную часть города.

Одни российские паблики пишут, что Суджа взята полностью, другие - что ВСУ уже город покинули, но российские войска его полностью пока не заняли и ведут зачистку.

Но очевидно, что город или уже полностью потерян ВСУ, либо находится на грани падения.

Вокруг Суджи также ВСУ отступают. По карте Генштаба россияне срезали северную часть украинского плацдарма, включая Малую Локню. Карта Deep State показывает, что армия РФ за сутки захватила Махновку, Замостье и Казачью Локню. Минобороны РФ в утренней сводке заявило, что россияне за минувшие сутки взяли деревни Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Южнее Суджи, по состоянию на вчерашний вечер, украинский военный паблик Deep State писал о боях на восточном фланге в районе Гуево. На западном фланге продолжаются бои уже на территории Сумской области на участке Журавка-Новенькое. ВСУ пытаются не допустить россиян в Басовку.

Украинские источники дают понять, что войска из Курской области скоро полностью выведут.

"Курская операция понемногу подходит к своему завершению. Нет, бои еще продолжаются и пока неизвестно, что будет в финале (есть разные варианты). Но да, базово принимаем то, что впоследствии в Курской области наших войск не будет полностью. Ну или же оставим себе небольшой клочок в пограничном, чтобы был какой-то буфер", - пишет журналист Богдан Мирошников.

С тем, что ВСУ отступят из Курской области согласен и военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.

"Вот и все. Спустя семь месяцев и шесть дней операция украинской армии "Курск" подошла к концу. Сегодня утром последний оставшийся город, Суджа, был отбит Россией", - пишет он. По его мнению, Украина хотя и перенесла войну на территорию России, "это также связывало элитные подразделения украинской армии и стоило многих западных транспортных средств".

Кроме того, Репке, со ссылкой на украинских военных, говорит, что отвод войск "не был полностью организованным. Многие солдаты оказались отрезанными, десятки были взяты в плен, а многим пришлось бежать пешком, поскольку их транспортные средства были уничтожены во время отступления".

Тем не менее, в ходу версия, что ВСУ выходят из Курской области "планово" в рамках "договорняка" по заключению перемирия, о готовности к которому вчера заявили украинские власти.

В тоже время, еще в феврале Зеленский уверенно заявлял о том, что украинские войска удержат плацдарм и он затем будет обменян на часть захваченной россиянами украинской территории.

Но, с конца февраля, российские войска продвинулись на западном фланге плацдарма, взяв под свой огневой контроль трассу на Суджу - главную транспортную артерию по снабжению украинских войск. После этого положение ВСУ в Курской области сильно ухудшилось. А после того, как 8 марта российские штурмовики проникли по газовой трубе в тыл украинским войскам к северу от Суджи, оборона украинских войск обрушилась и они были вынуждены начать общее отступление.

То есть, скорее не готовность Киева пойти на прекращение огня стало причиной отхода ВСУ из Курской области, а тяжелое положение и отступление украинских войск в Курской области стали одной из причин (наряду с требованиями американцев), почему украинские власти согласились на перемирие, понимая, что они уже не смогут использовать один из своих главных козырей, а потому и тянуть далее с переговорами о прекращении огня не имеет смысла.

Косвенным признаком отсутствия "договорняка" может служить снятие с должности командующего группировкой "Север" Дмитрия Красильникова.

Он сообщил СМИ, что главком снял его еще 7 марта. Однако конкретных причин отставки Красильникову, как он говорит, не объясняли.

Отметим, что Красильникова уволили за день до прорыва РФ в Курской области - рейдом через газопровод, после чего оборона ВСУ под Суджей обрушилась и привела к фактическому оставлению Курского плацдарма.

Правда, сам Красильников говорит, что с Курщины выехал еще в ноябре. Но известно, что возглавляемая им группировка обороняла как минимум границу Сумской области, через которую в конце февраля прорвались россияне, поставив под угрозу трассу на Суджу (с чего и начался нынешний кризис Курского плацдарма).

На донбасском фронте россияне сегодня продвинулись со стороны Великой Новоселки к трассе на Запорожье через село Скудное. А также севернее в районе Ясенево, сообщает Deep State. Российские паблики при этом утверждают, что на последнем участке продвинулись дальше, зачистив весь "карман" между Серебряным и Андреевкой (чего Украина не подтверждала).

Также Россия утверждает, что продвинулась на Краматорском направлении - минобороны РФ заявило о захвате села Новомарково. Украина этого не подтверждала. По карте Deep State, от российских позиций до села еще более двух километров.

Новомарково - важное село, так как оно стоит на господствующие высоте и далее находится уже низина, в которой находится Краматорск.

К обстрелам. Сегодня утром ракетным ударом в Кривом Роге был уничтожен очередной - четвертый по счету - отель. Повреждена была не только гостиница "Дружба", но и объект инфраструктуры накануне ночью. Один человек погиб, 14 пострадали. Зеленский сказал, что в Кривом Роге уже не осталось работающих гостиниц.

Ночью прилеты были по предприятиям и объектам инфраструктуры в Днепре, а также в Одессе. Там попадание баллистической ракеты было сухогрузу, погибли четыре человека.

Что решили на переговорах в Джидде

Вчера более семи часов длились переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. По итогу Киев согласился - внезапно для всех - на полное перемирие в течение 30 дней. Хотя накануне настаивал лишь на частичной остановке огня - в воздухе и на море.

"Украина готова принять 30-дневное перемирие, если Россия согласится. Это необходимый шаг для начала работы над реальными гарантиями безопасности и подготовкой финальных условий мирного соглашения. Но теперь ключ в руках Москвы – весь мир увидит, кто действительно стремится к завершению войны, а кто просто играет на время", - заявил по итогам переговоров глава украинской делегации Андрей Ермак.

Он добавил, что "одним из ключевых решений встречи стало немедленное возобновление американской помощи Украине, в частности, в сфере безопасности и обмена разведданными".

Зеленский рассказал, что на переговорах Украина сперва предложила частичное перемирие, но потом согласилась на американский вариант.

"В ходе обсуждения было предложение именно с американской стороны немедленно сделать первый шаг за пределы этого и попытаться установить полное прекращение огня на 30 дней, не только в отношении ракет, беспилотников и бомб, не только в Черном море, но и по всей линии фронта. Украина принимает это предложение, мы считаем его позитивным, мы готовы сделать этот шаг. Соединенным Штатам Америки нужно убедить Россию сделать это. То есть, мы соглашаемся, и если русские согласятся, тишина вступит в силу в тот же момент", - заявил он.

Также президент сообщил, что Украина согласилась на полное перемирие, чтобы показать США украинскую готовность к миру. "Мы играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем", - добавил Зеленский.

Кроме того, он дал понять, что на переговорах в Джидде обсуждались санкции США против РФ, если Москва откажется от перемирия.

"Если русские продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, то я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы - мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила", - сказал президент.

Также Зеленский по сути признал, что гарантии безопасности на встрече не обсуждались. То есть налицо полный разворот Украины от своих прежних заявлений - о недопустимости перемирия без гарантий безопасности, что стало, к примеру, поводом для знаменитой перепалки Зеленского с Трампом в Овальном кабинете (к теме внезапного "разворота Киева" мы еще вернемся ниже).

Комментарии США также были сосредоточены на том, что мяч теперь на стороне России. Также американские чиновники подтвердили, что возобновили поставки оружия и разведданных Украине.

"Украина продемонстрировала, что ее правительство готово предпринять шаги для восстановления прочного мира и выразила готовность принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. В результате мы немедленно снимем паузу в обмене разведданными и возобновим помощь в сфере безопасности Украине", - сказал госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, если Россия откажется от перемирия в Украине, на которое уже согласился Киев, "это многое нам скажет". При этом Рубио заявил, что будет "неконструктивно" заранее угрожать мерами против России на случай, если она не согласится. По словам госсекретаря, США свяжутся с Москвой уже сегодня. При этом Рубио не стал подтверждать возможный визит спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию, о котором писали СМИ.

Трамп, комментируя переговоры, заявил: "Если нам удастся добиться этого (прекращения огня) от России, будет отлично. Если нет, у нас это просто будет продолжаться и погибнет ещё много людей". О том, что продолжатся поставки оружия Украине и будут введены санкции против РФ в случае отказа, он ничего не сказал.

Сегодня он заявил, что представители США едут в Россию, и "2 апреля будет великим днем". То есть Трамп настроен, что Москва поддержит перемирие.

Говоря о других параметрах мира в Украине, Рубио рассказал, что США вчера обсуждали с Украиной "вопросы территориальных уступок" и детали будущего переговорного процесса.

При этом с американской стороны звучат и другие трактовки того, что произошло вчера в Джидде. В Белом доме, комментируя переговоры, заявили, что Трамп "поставил Зеленского на место".

"Президент мастерски владеет искусством заключения сделок. Он — главный переговорщик, и он поставил президента Зеленского на место (put in his place), дав ему понять, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение. Мы очень довольны тем, как сегодня сложились переговоры с украинской стороной, и надеемся, что это приведет к прочному и долговременному миру. Это цель президента Трампа, и мы надеемся, что сможем ее достичь", - заявила представитель Белого дома Каролин Левитт.

То есть, в администрации Трампа дают понять, что "прогнули" Зеленского. Но похоже не толькол украинский президент резко поменял концепцию. Европейская "партия войны" также внезапно поддержала перемирие. Стармер, Макрон и примкнувший к ним Шольц поприветствовали решение саммита в Джидде и призвали Россию ему последовать.

В связи с чем у Киева и европейцев произошел такой переворот сознания и что ответит Россия - разберемся ниже.

Почему Киев согласился на перемирие и что скажет Россия?

Во-первых, проанализируем мотивы Украины, которая отошла от прежних концепций и обещаний и согласилась на перемирие.

Очевидно , что толчком к согласию Киева на это стала остановка поставок американских вооружений и разведданных. Это сразу подкосило позиции Зеленского как на внешнем контуре, так и внутри страны. И впоследствии грозило крайне мрачными перспективами для фронта.

И, когда стало понятно, что Европа помощи США никак не заменит, Зеленский "покаялся" перед Трампом. И уже тогда было понятно, что скорее всего пойдет на все условия американцев. Что и произошло. Тем более, что США прямо пообещали вернуть помощь, если Украина пойдет на их условия в Саудовской Аравии (и обещание свое выполнили, что официально подтвердили обе стороны).

Теперь надежда у Киева и западной "партии войны" в том, что Путин откажется подписать перемирие. И что после этого Трамп начнет давить уже на Россию, а Украине продолжит поставлять оружие.

Но какой будет стратегия Киева, если Путин согласится на прекращение огня?

Конечно, есть много способов затянуть дело, выставляя дополнительные условия. Например, по введению миротворцев, или же по гарантиям безопасности или по другим вопросам. Правда, такая тактика (если она будет использована Киевом) может привести к неприятным для украинской власти последствиям.



Дело в том, что разблокированная сегодня американская помощь – это поставки из тех пакетов, которые были выделены Байденом и которые уже по большей части отправлены. О новых пакетах пока речи не идет. И если Трамп увидит, что украинские власти вновь начинают тормозить процесс, то этих пакетов и не будет. А, возможно, и вновь заблокируют поставки развединформации в качестве меры давления.



Поэтому на самом деле откатить назад историю с перемирием для Зеленского и Ермака теперь будет не так уж и просто. И главный вопрос таким образом - поддержит ли перемирие Россия.

Комментарии из РФ пока идут сдержанные, хотя отказа заключать перемирие в них не звучит.

"Россия внимательно изучает заявления по итогам состоявшихся переговоров США и Украины. Россия исходит из того, что госсекретарь Рубио и помощник Трампа по нацбезопасности Уолтц проинформируют о деталях переговоров в Саудовской Аравии", - сказал спикер Кремля Песков.

Западные СМИ со ссылкой на источники пишут о том, что Москва может согласиться на перемирие, но будет требовать неких условий. Например - снятие санкций или прекращение поставок Украине американского оружия.

Кроме того, как полагает "Блумберг", Путин попытается потянуть время, чтобы выторговать для Москвы наилучшие условия перемирия.

Они могут быть трех типов.

Первый - условия к Украине.

Второй - условия к ЕС.

Третий - условия к США.

С вероятностью, близкой к 100%, Украина отвергнет любые допусловия, которые выдвинет Путин. Зеленский и ранее не хотел идти на прекращение огня и согласился лишь под давлением американцев. Поэтому условия, если их Украине выдвинет Кремль, Киев использует как повод для выхода из переговоров (возможное исключение - отмена указа о запрете переговоров с Путиным, хотя не факт, что даже это сделают). Сможет ли (и захочет ли) Трамп заставить украинские власти эти условия принять - вопрос открытый. Но вероятность небольшая.

Также маловероятно, что на выполнение условий Путина пойдет ЕС.

Поэтому единственный, с кем Путин может реально говорить о каких-то условиях - это Трамп. Тем более, что именно он предлагает сделку по Украине. Это может быть отмена американских санкций, либо прекращение поставок оружия с момента перемирия. Пойдет ли на это Трамп неизвестно. Но диалог по этому поводу может быть.

Выгодно ли в целом для России сейчас прекращение огня?

У противников перемирия в Украине и в России за более чем три года войны накопилось много аргументов, которые они регулярно высказывали.



Но так как в Киеве прекращение огня после вчерашних договоренностей в Джидде уже объявили не капитуляцией, а победой, и критика его резко стихла, то теперь на первый план выходит вопрос о реакции России на предложение о перемирии.



Поэтому разберем основные аргументы российских противников прекращения огня по линии фронта. А также приведем аргументы сторонников перемирия.



1. "Россия владеет инициативой на фронте, а потому перемирие будет на руку только Украине, как более слабой стороне"



Россия сейчас действительно владеет инициативой на фронте. Российские войска наступают. Однако, дается продвижение ценой больших потерь. И, если посмотреть на динамику за последние месяцы, то наступление РФ постепенно затухает. В ноябре было захвачено 730 квадратных километров, в декабре - 394, в январе - 325, в феврале - 192. Исключение – прорыв украинской обороны в начале марта в Курской области. Да, это стало крупной победой России и тяжелым поражением Украины. Однако, основная часть украинских войск, хоть и не без потерь, смогла избежать окружения, наиболее боеспособные части оттуда выведены. ВСУ осуществили примерно тот же маневр, что и российские войска в 2022 году при отступлении в Харьковской и в Херсонской областях. В целом, сейчас нельзя говорить, что одна из сторон имеет глобальное преимущество на поле боя. При этом, в ключевой сфере, которая определяет ход войны – производство и применение дронов, Украина и РФ идут буквально вровень. И на данный момент, нет признаков того, что украинская армия находится на грани потери боеспособности и обвала фронта. Да, такое может произойти в будущем, если Украина не сможет решить проблемы с пополнением армии или вновь начнутся перебои с западной помощью. Но проблемы могут начаться и у российской армии, если она в какой-то момент не сможет восполнять свои потери за счет притока новобранцев, а с возможностями бюджета и далее финансировать войну будут нарастать проблемы. В таком случае придется объявлять мобилизацию, переводить экономику полностью на военные рельсы, затягивать пояса населению и идти на прочие сверхусилия, которые могут пошатнуть внутреннюю стабильность в РФ. То есть, сейчас война идет не в формате "марша Красной армии на Берлин". А в формате войны на истощение, в которой риски велики для обоих сторон.



2. "Перемирие станет передышкой, чтоб Украина накопила силы и атаковала Россию. Это лишь пауза перед новой войной"



Во-первых, накапливать силы во время "паузы" будут обе страны. Во-вторых, вероятность прекращения перемирия через 30 дней или позже по инициативе Украины близка к нулю, за исключением случая, если вдруг начнутся некие крупные потрясения внутри РФ. В любом другом случае, выход Украины из перемирия и нападение на российские позиции станет для Киева катастрофой. Главная проблема РФ с вторжением 24 февраля 2022 года заключалось в том, что оно выглядело для многих в мире (не только на Западе) как совершенно безумная, неспровоцированная агрессия. Если будет заключено перемирие и затем из него выйдет Украина, возобновив боевые действия, то "агрессором" будет выглядеть уже она. Да, наверняка Британия и Франция, возможно некоторые другие европейские страны, поддержат Киев. Но вероятность того, что поддержит Трамп – минимальна. Реакция США может быть даже более жесткой, чем просто остановка поставок оружия. Могут быть и санкции, и другие меры принуждения. Однозначно на стороне РФ будут и страны Глобального юга. В таких условиях Киев окажется под угрозой международной изоляции и полного разгрома. Да и вообще трудно представить, чтоб любая украинская власть решила после заключения перемирия затем его прервать и начать войну с ядерной державой, поставив под угрозу само существование Украины.

Как известно, в Украине существует аналогичные аргументы относительно того, что перемирие будут использовать россияне для накопление сил, чтоб потом начать новую войну. Однако, если в Украине не будет внутренней смуты и ВСУ сохранят боеспособность, то вероятность этого также небольшая в силу уже описанных выше причин - сравнимого потенциала двух армий, который делает невозможным быстрый успех одной из них. И новое наступление РФ закончится примерно также, как и наступление в мае прошлого года в харьковском приграничье - захватом максимум нескольких деревень.

3. "Даже если перемирие продлится долго и новая большая война не начнётся, то реального мира все равно не будет, также как его не было после Минских соглашений, а Украина будет вести гибридную войну против России"



Купировать угрозы "гибридной" войны Россия может куда меньшей ценой (и в жизнях, и в деньгах), чем сейчас на фронте в ходе полномасштабной войны. И, кроме того, опять же, "гибридная" война станет катастрофой в первую очередь для самой Украины. Длительная "гибридная" война в формате той, которая велась на Донбассе с марта 2015 по февраль 2022 года, будет значимым негативным фактором для приграничных российских и захваченных украинских территорий. И очень значимым негативным фактором для жизни людей на всей территории Украины. Масштаб ущерба, который в рамках "гибридной" войны может нанести Украина России, не сопоставим с тем, что может нанести Россия Украине. Может ли запускать время от времени ВСУ беспилотники по РФ? Может. Но в ответ Россия "вынесет" ракетными ударами украинские месторождения газа и пару электростанций с подстанциями в придачу. Сколько инвесторов будут вкладывать деньги в страну, которая находится под угрозой постоянных обстрелов? О какой интеграции в ЕС может идти речь? 10 лет такой "гибридной" войны и украинская государственность может оказаться на грани краха. Исходя из всего этого, для Украины выгодно было бы поддерживать нормальные и стабильные отношения с РФ, а не находится с ней в состоянии "вечной войны" (и "гибридной", и, тем более, обычной), что может иметь губительные последствия для страны. Именно поэтому есть вероятность, что Киев, пусть и не сразу, но пойдет на подписание полноценного мирного договора с Москвой, чтоб отношения нормализовать. А до того ситуация на линии разграничения будет не как на Донбассе в 2015-2022 года, а как на границе с Крымом в 2014-2022 годах. То есть – тишина. Если только ее не начнут нарушать сами россияне.



4. "Перемирие не снимет с России санкции"



Во-первых, может и снять. В рамках сделки Москва может попытаться добиться от Трампа (и даже от ЕС) отмены части санкций. Во-вторых, даже если санкции сразу и не снимут, то прекращение боевых действий создаст предпосылки для постепенной их отмены в перспективе нескольких лет и, в целом, для нормализации отношений РФ с США и другими странами Запада. Пока идет война о снятии санкций точно не будет идти речь.



5. "Перемирие позволит Зеленскому сохранять свою власть бесконечно долго"



Действительно, Банковая может попытаться провернуть схему "не объявляем выборы до подписания мирного договора с гарантиями безопасности". То есть – неопределенно долго. Но это может столкнуться как с сильным внутренним, так и внешним сопротивлением. Внутри страны очень многие недовольны Зеленским. Сейчас это недовольство не проявляется сильно не только в силу страха перед репрессиями, но из стремления "не раскачивать лодку" в воюющей стране, чтоб не играть на руку РФ. Если боевые действия прекратятся, этот стимул пропадет. В первую очередь это касается армии, где настроения в отношении Зеленского очень неоднозначны. Также далеко не факт, что США и Европа не будут ставить вопрос о выборах. Да, сейчас Зеленский пользуется публичной поддержкой европейцев. Но только потому, что они не хотят подыгрывать Путину (и Трампу). Если война прекратится, то и отношение может поменяться. На Западе не только среди трампистов, но и в леволиберальных кругах к Зеленскому было всегда очень скептическое отношение.

6. "Перемирие будет означать, что Украина окончательно превратится в "антиРоссию", закрепится националистический тренд, русский язык и любые симпатии к России будут подавляться, "мы предадим русских людей, которые ждут освобождения"



Главное, что способствует "превращению Украины в антиРоссию" и "закреплению националистического тренда" - это продолжающаяся война. Пока она идет, все, что имеет какое-то отношение к России и к русской культуре будет подавляться, а тех, кто еще испытывают какие-то симпатии к РФ будут отправлять по тюрьмам в рамках выполнения сотрудниками СБУ плановых показателей по борьбе с "пророссийской агентурой". И лишь прекращение войны дает шанс на то, чтоб эти процессы остановить или даже повернуть вспять. Не факт, что этот шанс реализуется, но он по крайней мере будет. Что касается "русских людей, которые ждут освобождения", то даже "самые русские" люди, которые живут, например, в Краматорске, Запорожье или в Харькове, в первую очередь не хотят, чтоб их родные города в процессе "освобождения" снесли с лица земли как Бахмут или Авдеевку. И чтоб потом они, уехав из своих домов под обстрелами, не смогли уже никогда вернуться обратно, потому что не пройдут фильтрацию в Шереметьево.

7. "Перемирие будет поражением России, так как не выполнены "цели СВО"

Для России завершение войны путем перемирия по линии фронта (при условии полного вытеснения ВСУ из Курской области) будет военной победой – завоевание части территории соседнего государства без потери своей территории. Да, могут быть вопросы – какой ценой и стоило ли оно того. Но с формальной точки зрения это будет победой. Что касается озвученных Путиным в июне 2024 года условий завершения войны (включая передачу четырех областей и официальное признание Украиной их российской юрисдикции и т.д.), то, в момент заключения перемирия по линии фронта, они не будут выполнены и, естественно, нет никаких гарантий, что они будут выполнены потом. Однако, как показывают все опросы, большинство россиян поддерживают прекращение огня. А значит, если Путин поддержит перемирие, то они не воспримут это как поражение России, а наоборот – будут считать победой. Также вряд ли это будут считать поражением РФ крупнейшие мировые игроки – Россия сохранила свои завоевания и смогла "вырулить с прикупом" из очень сложной для себя ситуации противостояния с Западом. Кроме того, часть озвученных Путиным условий реально выполнить после заключения перемирия (блок на вступление Украины в НАТО, снятие санкций). Да и по мирному соглашению с Киевом, как писалось выше, шансы не нулевые. Тем более, что Рубио сегодня заявил о неких "территориальных уступках", которые обсуждались с Украиной.



То есть, дополнительные условия ещё можно обсуждать, но, в целом, перемирие для России, исходя из нынешней ситуации, это "хорошая сделка". И не только с точки зрения очевидных моральных аспектов (завершится война и разрушения, прекратят гибнуть люди), но и с цинично-политических – война заканчивается на победных условиях с сохранением контроля над захваченными территориями, минимизируются огромные риски, которые для России несет затягивание войны, развязываются руки для более активной работы в других регионах мира (подробнее об аргументах для России в пользу перемирия мы писали здесь).



Но какое решение примет Путин – пока неизвестно. Не исключено, что оно будет определяться ответами на несколько вопросов. Первый – что готов предложить Трамп в обмен на согласие Путина на прекращение огня (отмена санкций и т.д.) и будет ли чем-то ему угрожать в случае отказа. Второй – считает ли Путин достижимыми обозначенные им ранее цели без сверхусилий России (мобилизация, полный перевод экономики на военные рельсы, затягивание поясов населению и т.д.). Третий – если не считает, то готов ли он на такие сверхусилия идти.



В ближайшее время американцы должны изложить Москве предложения по перемирию. После чего мы и услышим ответ Путина.