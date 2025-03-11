Украина согласилась принять предложение США о 30-дневном прекращении огня.

Ранее и российский лидер Владимир Путин, и другие представители российской власти, неоднократно заявляли, что они против перемирия и выступают только лишь за "долгосрочный мирное соглашение", называя и его условия: передача всей территории четырех областей Украины, признание их российской территорией, нейтральный статус и т. д.

Поэтому сейчас среди комментаторов преобладает мнение, что Кремль от предложения по прекращению огня откажется (как мы уже писали, именно на это и рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский, который изначально ни о каком перемирии и говорить не хотел).

Однако в СМИ поступают сигналы о том, что Путин может согласиться на прекращение огня. Их официально в Кремле не подтверждали, но на 100% такой вариант исключать нельзя.

Ключевой вопрос - что за это предложит России президент США Дональд Трамп?

Если он вместе с перемирием снимет санкции плюс еще что-то, это может быть сильным аргументом.

Кроме того, есть и другие аргументы:

Сейчас РФ владеет инициативой на фронте, добивается успехов, но это дается большой ценой. Для продолжения войны и достижения объявленных Москвой целей нужны будут еще большие жертвы и усилия. Потребуется объявлять мобилизацию и переводить экономику полностью на военные рельсы, сокращая социальные и прочие статьи в пользу военных расходов (при том, что бюджет и так уже перенапряжен). Вместо мобилизованных граждан России будут завозить на работу мигрантов еще в большем количестве, чем сейчас. Все это может иметь тяжелейшие последствия для стабильности внутри РФ. Тем более, что по всем опросам большинство россиян за перемирие при условии сохранения за Россией уже захваченных территорий. Отказ в перемирии может иметь негативные внешнеполитические последствия для РФ. США усилят санкционное давление, увеличат поставки оружия Украине, на почве возвращения "общего врага" в лице Путина менее вероятным станет раскол Запада по линии США - Европа. Кроме того, негативной может быть и реакция глобального Юга. В первую очередь Китая, который уже давно призывает к скорейшему прекращению огня. И наоборот - завершение боевых действий создаст возможность России начать нормализацию отношения как с США, так и с Европой. Появится возможность для сильной игры Москвы на нарастающих противоречиях между США, Европой и Китаем. Важным фактором является то, что российские войска уже почти полностью вернули контроль над Курской областью и уход оттуда ВСУ является лишь делом времени. Это снимает один из главных аргументов для Кремля против прекращения войны по линии фронта - присутствие ВСУ на международно признанной территории РФ. Завершение войны по линии фронта (если ВСУ полностью вытеснят из Курской области) будет военной победой России, так как она смогла захватить часть территории сопредельного государства, не потеряв свою. Достижение политических целей, которые перед собой ставит РФ (как по внутренней политике в Украине, так и по отношениям с НАТО) может быть достигнуто и без военных действий. По невступлению Украины в Альянс уже есть четкая позиция Трампа. Да и другие страны ее туда брать не хотят, чтоб не нарываться на угрозу войны с РФ. А что касается внутренних процессов в Украине, то любые перспективы нормализации отношений Киева и Москвы завязаны на один ключевой пункт - завершение войны.

Какое именно примет решение Путин, мы узнаем уже в ближайшие дни. Возможно, он ответит отказом. Возможно, поддержит перемирие. А возможно, выставит условия прекращения огня. Но это уже будет вопрос переговоров. Главное, чтобы была реальная готовность обоих сторон к перемирию. Что, к слову, пока под вопросом не только по Путину, но и по Зеленскому. К тому же наверняка "партия войны" и на Западе, и в РФ постарается сделать все, чтобы сорвать попытки договориться о перемирии.

Что касается того, что перемирие не постоянное, а временное, то вероятность начала новой войны спустя 30 дней на самом деле не очень большая. Соотношение сил сторон таково, что в случае возобновления боевых действий они превратятся вновь в войну за одну-две посадки без особого смысла и перспективы на прорыв и успех. И это уже для всех очевидно.