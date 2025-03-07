Россия готова обсудить временное перемирие в Украине при условии достижения прогресса на пути к окончательному мирному урегулированию.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, в рамках соглашения о прекращении боевых действий президент РФ Владимир Путин будет настаивать на "четком понимании основных принципов окончательного мирного соглашения". В частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут в ней участие. Россия отвергла участие европейских стран, но не возражает против того, чтобы такие страны, как Китай, которые были нейтральны в конфликте, размещали свои силы в Украине.

Мы приводили слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что обсуждение в Европе вопроса о миротворцах в Украине является "наглостью" и "продолжением подстрекательства Киева к войне с Россией".

Между тем Китай отказался комментировать возможность отправки своих миротворцев в Украину. В Пекине заявили, что не дают комментариев в ответ на вопросы о гипотетических ситуациях.