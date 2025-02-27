Новая фаза войны наступит непременно. И Украина должна использовать перемирие, о котором будет договорено, для накопления сил и подготовки к новому возможному вторжению РФ.

Об этом заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, РФ может воспользоваться паузой для наступления.

"Если мы говорим об определенном перемирии, то должны понимать, что "хочешь мира - готовься к войне". В момент какого-то перемирия, когда теоретически противник может попробовать воспользоваться паузой для того, чтобы накопить силы, нам также надо будет работать в этом направлении", - сказал Тимочко.

Он считает, что нужно быстро провести общее обучение населения, расширить ракетные и дроновые программы.

"Мы тоже должны в максимально сжатые сроки провести общее обучение населения хотя бы базовой профессиональной подготовке. Мы должны расширить и ракетные программы, и программы беспилотных летательных систем, поскольку все равно в человеческом плане мы уступаем количественно противнику. Поэтому наш акцент будет на технологиях", - считает Тимочко.

Также он отметил необходимость имплементации некоторых договоров о безопасности с союзниками.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил ее слова.

"С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал, она стала совсем другой, нежели в 2014 году. Она стала лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность", — сказал политик.