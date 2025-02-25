Макрон надеется, что перемирие между Украиной и РФ наступит в ближайшие недели
Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что перемирие между Украиной и Россией может наступить в ближайшие недели.
Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Я надеюсь на это", - ответил французский президент на вопрос телеведущего, разделяет ли Макрон уверенность президента США Дональда Трампа, что военные действия могут завершиться за несколько недель.
Напомним, Макрон вчера прилетел к Трампу. После встречи с ним президент Франции призвал к переговорам с Москвой и осудил идею конфискации российских активов.
Также он выступил за быстрое подписание соглашения Украины и России.
Между тем в Белом доме заявили, что Трамп очень скоро встретится с Зеленским и Путиным.
"Как сказал президент Трамп, он хочет поскорее официально заключить сделку по редкоземельным металлам", - заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт, говоря о встрече с украинским президентом.
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