Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что перемирие между Украиной и Россией может наступить в ближайшие недели.

Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я надеюсь на это", - ответил французский президент на вопрос телеведущего, разделяет ли Макрон уверенность президента США Дональда Трампа, что военные действия могут завершиться за несколько недель.

Напомним, Макрон вчера прилетел к Трампу. После встречи с ним президент Франции призвал к переговорам с Москвой и осудил идею конфискации российских активов.

Также он выступил за быстрое подписание соглашения Украины и России.

Между тем в Белом доме заявили, что Трамп очень скоро встретится с Зеленским и Путиным.

"Как сказал президент Трамп, он хочет поскорее официально заключить сделку по редкоземельным металлам", - заявила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт, говоря о встрече с украинским президентом.

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