Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

В ходе совместной пресс-конференции с Трампом Макрон сделал ряд заявлений.

В частности, французский президент заявил, что "сейчас есть веская причина возобновить отношения с Путиным".

"Потенциал сдерживания – это единственный способ обеспечить мир", – объяснил Макрон свою позицию во время общения с журналистами.

Также он высказался за быстрое достижение соглашения по Украине, подчеркнув, что мир не должен быть хрупким.

Кроме того, президент Франции заявил, что "многие страны в ЕС и вне ЕС" готовы отправить войска в Украину в качестве гарантии после подписания мирного соглашения.

Также Макрон считает, что сделка по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном поможет обеспечению суверенитета Украины.

Отметим, что во время пресс-конференции американского и французского президентов произошел курьезный момент, когда Макрон положил руку на колено Трампа, однако, когда то же самое попытался сделать президент США, французский президент вежливо убрал его руку.

Напомним, Макрон говорил, что не планирует отправлять французские сухопутные войска в Украину.

Ранее Макрон назвал себя гарантом поддержки Украины и одобрил стремление Трампа завершить войну.