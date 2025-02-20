Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал себя "гарантом поддержки Украины" и при этом поддержал стремление американского президента Дональда Трампа завершить войну.

Так французский политик прокомментировал итоги онлайн-саммита ряда европейских лидеров, на котором так и не было принято решение по отправке миротворцев в Украину.

"Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", – написал президент Франции в соцсети Х.

Макрон добавил, что "мы разделяем цель, которую разделяет и президент Трамп – положить конец войне", но при этом назвал три принципа, которых будет придерживаться:

Украина всегда должна быть вовлечена и ее права должны соблюдаться. Мир должен быть прочным и сопровождаться надежными и надежными гарантиями. Необходимо будет принять во внимание проблемы европейской безопасности.

Напомним, накануне Макрон заявил, что не планирует отправлять французские сухопутные войска в Украину.

Также после разговора с президентом Бразилии Макрон призвал к переговорам Украины и России.