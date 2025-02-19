Президент Владимр Зеленский провёл телефонные разговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Киром Стармером.

О звонке Стармера Зеленскому сообщает британское правительство на официальном сайте.

В сообщении говориться, что глава английского правительства не согласен с мнением Трампа, что в Украине нужно провести выборы.

"Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что совершенно разумно приостанавливать выборы в военное время, как Соединённое Королевство делало во время Второй мировой войны", – передаёт канцелярия премьера.

В то же время, Стармер "подчеркнул свою поддержку возглавляемых США усилий для достижения долговечного мира в Украине, который удержал бы Россию от любой будущей агрессии".

О разговоре с Макроном сообщил сам Зеленский в своём телеграм-канале.

Президент Франции поделился с верховным главнокомандующим "деталями своих недавних переговоров с мировыми лидерами" и скоординировал общие с Киевом дальнейшие дипломатические шаги, пишет президент.

Напомним, на третьем саммите Макрона ЕС снова не согласовали отправку войск в Украину.

Ранее газета Times писала, что Стармер хочет стать "мостом" между Европой и США в вопросе гарантий безопасности для Украины.