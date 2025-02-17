Премьер-министр Британии Кир Стармер попытается выступить в роли "моста" между Европой и США, полагая, что у Британии больше шансов убедить президента США Дональда Трампа дать гарантии безопасности для Украины.

Об этом пишет The Times.

Ожидается, что на следующей неделе премьер-министр отправится в Вашингтон, где представит скоординированную европейскую позицию по вопросу прекращения войны в Украине.

"В то время как Евросоюз вовлечен в ожесточенные споры с Трампом по поводу тарифов и свободы слова, Британия заняла более примирительную позицию, и Стармер считает, что это поможет Трампу лучше его услышать", - пишет издание.

Стармер также может призвать европейские страны охладить риторику в отношении США после публичной размолвки между Германией и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом на прошлой неделе.

В то же время некоторые европейские чиновники скептически относятся к тому, что подход Стармера сработает, полагая, что даже если ему удастся установить особые отношения с Трампом, он не сможет повлиять на президента США от имени ЕС.

Сам Стармер уже подтвердил на страницах The Telegraph, что намерен до конца месяца встретиться в Вашингтоне с Трампом, чтобы обсудить мирное урегулирование по Украине.

В своей колонке он пишет, что встретится с Трампом "в ближайшие дни", чтобы донести до него, что "поддержка США останется критически важной, а гарантии безопасности США необходимы для прочного мира, потому что только США могут удержать Путина от повторного нападения".

Отметим, по данным СМИ, у команды Трампа очень тяжелый конфликт со Стармером, и Вашингтон активно работает против него, помогая его оппонентам. В частности, правому политику Найджелу Фараджу.

Ранее кампанию против Стармера развернул Илон Маск, обвиняя премьера в игнорировании массовых изнасилований, которые проводили мигранты. Британские СМИ писали, что помощник Трампа хочет убрать Стармера с поста.

Маск также обвинял Стармера во вмешательстве в американские выборы.