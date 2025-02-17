Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов разместить британские войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности.

Об этом он написал в статье для The Telegraph.

"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских военных, на которые Великобритания уже выделила 3 ​​млрд фунтов стерлингов в год по крайней мере до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины, разместив наши собственные войска на местах, если это необходимо", - написал он.

Премьер Британии отметил, что окончание этой войны не может стать просто временной передышкой перед новым нападением Путина.

"Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, которая приходит с потенциальным риском британских военнослужащих. Но любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасность этой страны", - добавил он.

При этом Стармер считает, что "только США могут удержать Путина от повторного нападения" и нужны гарантии безопасности непосредственно от Вашингтона.

"Мы должны ясно понимать, что мир не может быть достигнут любой ценой. Украина должна быть за столом переговоров, потому что что-либо меньшее означало бы принятие позиции Путина о том, что Украина не является настоящей нацией", - подчеркнул он.

Напомним, глава Пентагона Хегсет заявлял, что американцы не будут отправлять войск в Украину. И что европейские страны не смогут это сделать под эгидой НАТО (то есть при ударах по ним со стороны России весь Альянс "вписываться" не будет).

Ранее СМИ писали, что европейские страны втайне работают над планом отправки войск в Украину для обеспечения безопасности после войны.