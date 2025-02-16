Европа не станет создавать единую армию, как предлагает президент Украины Владимир Зеленский, и не пошлет войска в Украину.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в телеэфире TVP World.

"Мы должны быть осторожны с этим термином, потому что люди понимают разные вещи. Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет. Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский союз, развивал свой собственный оборонный потенциал", - сказал польский дипломат.

Он также повторил, что присутствие польских войск на территории Украины "не рассматривается, потому что долг Польши перед НАТО - защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию".

Напомним, Владимир Зеленский призвал создать вооруженные силы Европы, потому что Америка может сказать "нет" военной поддержке европейских стран. Он предположил, что ВСУ могут стать основной такой европейской армии.

Ранее СМИ писали, что группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией.