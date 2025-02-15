Группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Великобритания и Франция находятся на переднем крае усилий, хотя подробности остаются скудными", потому что эти страны не хотят раскрывать своих карт Путину", - пишет AP.

По данным агентства, этот вопрос начали прорабатывать примерно год назад.

Однако пока совершенно не ясно, как это будет сделано. Конечный план должен отталкиваться от того, как будет выглядеть послевоенная линия соприкосновения.

"Мы находимся на очень ранней стадии", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур агентству Associated Press в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до "пары тысяч" с обеих сторон, то "для Европы не проблема также присутствовать там", сказал Певкур, отметив, что это будет намного сложнее, если "конфликт все еще будет кипеть".

Контролировать же всю тысячекилометровую линию соприкосновения "европейцы не хотят, поскольку это потребовало бы слишком много войск".

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет отверг любое участие США в миротворческом контингенте.

Ранее западные СМИ очень скептически оценивали возможность отправки европейских миротворцев в Украину после завершения боевых действий.