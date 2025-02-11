Центральной темой обсуждения на Мюнхенской конференции станет отправка европейских миротворцев в Украину. Но пока непонятно, как реализовать такую миссию.

Об этом пишет американская газета The New York Times

Обсуждение ускорилось из-за стремления президента США Дональда Трампа побыстрее заключить мирную сделку. Предполагается, что европейские "сапоги на земле" могли бы обеспечить ее выполнение. Но издание сомневается в такой перспективе.

"Без вступления Украины в НАТО, что представляется маловероятным в течение многих лет, идея размещения большого количества европейских войск из стран НАТО кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной. Без четкого американского участия в такой операции - с американским воздушным прикрытием, средствами ПВО и разведкой, как человеческой, так и технической - европейские войска будут подвергаться серьезному риску со стороны России", - пишет NYT.

Кроме того, дискуссионным является вопрос численности такого контингента. Европейцам было бы трудно отправить в Украину даже 40 тысяч солдат, которых будет недостаточно, не говоря уже о запрашиваемых Владимиром Зеленским 200 тысячах.

"Предоставление слишком небольшого числа войск или размещение сил без подкрепления будет равносильно блефу, который может спровоцировать Россию проверить границы допустимого, и государства НАТО вряд ли смогут этому противостоять", — заявляют в своей статье эксперт по обороне из Немецкого института международных отношений и безопасности Клаудия Мейджор и немецкий подполковник Альдо Клееманн.

К тому же маловероятно, что Россия по условиям мирного договора согласится на любое размещение сил НАТО в Украине, даже для целей обучения ВСУ, пишет NYT.

"Поэтому лучшим ответом на ближайшую перспективу после потенциального прекращения огня может стать некая версия "модели дикобраза": предоставление украинским военным достаточного количества оружия, ресурсов и подготовки — в том числе силами Запада — чтобы убедить Россию не пытаться снова. Однако такое обязательство должно быть долгосрочным", - пишет газета.

Ранее Financial Times писала, что озвученная Зеленским численность необходимого западного контингента в 200 тысяч миротворцев в Украине абсолютно нереалистична.

Между тем Великобритания и другие европейские страны расходятся по вопросу введения миротворческих сил в Украину в случае достижения соглашения о прекращении огня.