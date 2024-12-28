Конкурент Олафа Шольца на выборах в канцлеры Германии Фридрих Мерц призвал быстрее установить мир в Украине и заявил, что отправку европейских миротворцев нужно согласовать с Россией.

Заявление прозвучало на одном из собраний оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС).

Он заявил, что для этого (отправки военного контингента в Украину после войны) нужен "не вызывающий возражений мандат в соответствии с международным правом".

"Я бы хотел, чтобы этот мандат был в консенсусе с Россией, а не в конфликте", – отметил немецкий политик.

Мерц также призвал как можно скорее достичь мира в Украине, но добавил, что "это не должен быть навязанный мир – это должен быть мир с Украиной, а не против Украины".

В то же время он раскритиковал канцлера Шольца за отказ предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Мерц назвал ракеты Taurus одним из "кирпичей, чтобы заново отстроить мир в Украине".

Ранее Мерц выступал против принятия Украины в НАТО, пока не будет урегулирован российско-украинский конфликт.

Напомним, в числе последних заявлений, лидер ХДС сказал, что ФРГ не может сама принимать решение о передаче Украине ракет Taurus.

Также мы приводили слова действующего канцлера Шольца, где он обосновал свой отказ передать Киеву Taurus тем, что их использование в войне с РФ станет "ответственностью для всей Германии".