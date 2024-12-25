Европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки военного контингента в Украину, сообщает Радио Свобода.

Три анонимных собеседника издания заявили, что в случае отказа США участвовать в такой миссии убедить население Европы отправить своих военных в Украину "будет очень сложно".

"Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам: россияне этого не примут – первое. Второе – это трудно "продать" европейскому населению. Отправка "наших парней" в Украину умирать – отличная фраза для популистов", – заявил дипломат ЕС на условиях анонимности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался против отправки западных "миротворцев" в Украину.

В тоже время в странах Европы политики продолжают обсуждать введение миротворцев в Украину после завершения боевых действий, однако консенсуса на этот счет нет.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Украинский чиновник сказал изданию, что может образоваться коалиция военных из пяти-восьми стран. Основную часть сил могут составить крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Эксперты и источники оценивают возможную численность миссии в 40-100 тысяч человек.