В странах Европы политики продолжают обсуждать введение миротворцев в Украину после завершения боевых действий, однако консенсуса на этот счет нет.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Украинский чиновник сказал изданию, что может образоваться коалиция военных из пяти-восьми стран. Основную часть сил могут составить крупные европейские страны, такие как Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания. Эксперты и источники оценивают возможную численность миссии в 40-100 тысяч человек.

При этом на недавней встрече с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не будут участвовать в размещении своих сил в Украине.

"Даже если бы существовала гарантия безопасности НАТО, откуда бы взялся импульс на местах? Он был бы европейским, поэтому наши армейские руководители уже готовят планы для рассмотрения европейскими лидерами в будущем", — заявил Reuters высокопоставленный европейский чиновник.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сомневается, что Запад направит миротворцев в Украину в ближайшее время.

"В ближайшей перспективе вряд ли. Давайте все же без иллюзий жить. Сам факт дискуссии вокруг возможности отправить или контингент, или тренинговые и инженерные войска - это хорошо, что они уже идут. Но, давайте же объективно, безусловно, это очень тяжелые дискуссии", - сказал советник главы ОП в интервью "РБК-Украина".

Он считает, что наличие таких дискуссий означает, что некоторые силы в Европе, в частности Макрон и немецкая оппозиция, осознают будущие риски от РФ после завершения боевых действий в Украине. Но Подоляк сомневается, что Россия согласится на это.

"Россия не будет согласна без принуждения ни на один сценарий, который так или иначе ей не нравится", - сказал чиновник.

Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что для отправки немецких миротворцев нужно будет согласие РФ. Москва же не раз заявляла, что против таких действий.