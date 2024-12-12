Европа может отправить на линию разграничения в Украине около 40 тысяч своих миротворцев - пять бригад.

Об этом заявил Rzeczpospolita эксперт Французского института международных отношений Эли Тененбаум, "работающий над проектом такой миссии".

По данным издания, именно эту тему сегодня в Варшаве будет обсуждать президент Франции Эмманюэль Макрон.

По мнению экс-заместителя генсека НАТО Камиллы Гранд, в такой миссии могли бы принять участие Польша, Франция, Великобритания, Германия после выборов (хотя оппозиционный кандидат в генсеки Мерц пока исключает такую ​​возможность), Нидерланды и страны Северо-Балтийской восьмёрки (Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония).

Напомним, в проектах урегулирования, которые предлагает команда новоизбранного президента США Дональда Трампа, нормы об отправке западных войск в Украину не содержится.

Вице-премьер- по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина заявила Politico, отвечая на вопрос о возможности принять западных миротворцев, что "Украина готова говорить о чем угодно".

При этом она отметила, что цель Киева - вступление в НАТО. В этом контексте она критикует Германию, которая с 2008 года выступает против.

"Я не думаю, что есть какие-либо оправдания. Очень сложно работать со страной, где нет никаких оснований для этой негативной позиции", - заявила Стефанишина.

Также она говорит, что "трудно обсуждать членство в последние минуты администрации (Байдена - Ред.)". А "лучший способ построить диалог - просто встретиться с президентом Трампом".

Напомним, что президент Владимир Зеленский, который недавно встретился с Трампом, после этого заявил, что с ним пока обсуждать приглашение Украины в НАТО бессмысленно, потому что он еще не президент.

По данным СМИ, сам Трамп и его окружение против членства Украины в Альянсе на данный момент.