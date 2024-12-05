Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался против отправки западных миротворцев в Украину.

Об этом чиновник заявил во время саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте.

"Фантазии об отправке иностранных войск в Украину лишь усугубляют положение, их инициаторы не слышат предупреждений Владимира Путина", - сказал министр.

Также он прокомментировал мирные инициативы по Украине. По его словам, любые из них должны учитывать как вопросы безопасности, так и проблемы, связанные с соблюдением прав человека.

"Все те инициативы, которые выдвигают наши партнеры на разных континентах, с добрыми намерениями, которые нацелены на поиск политического решения; конечно, они обязаны учитывать проблему и обеспечения интересов в сфере безопасности каждой страны и, безусловно, проблему уважения прав человека", - сказал Лавров.

Ранее несколько западных СМИ написали, что в Европе обсуждают отправку своих войск в Украину для обеспечения возможного прекращения огня. Об этом говорила и министр обороны ФРГ Анналена Бербок.

"Помимо гарантий безопасности, таких как членство в НАТО, существует также международное присутствие для обеспечения прекращения огня", - заявила Бербок на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Однако канцлер Олаф Шольц такой вариант исключил. Против этой идеи высказывались и в Польше. Не содержится она и в предлагаемых трампистами планах окончания войны.