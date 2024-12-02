Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поехал на переговоры в Москву. С российскими чиновниками он обсуждал энергоснабжение своей страны на фоне санкций США и войну в Украине.

Об этом сообщил сам Сиярто на своей странице в Фейсбуке.

В частности, дипломат встретился с вице-премьер-министром РФ Александром Новаком, главой МИД Сергеем Лавровым и руководителями местных энергетических компаний.

Во время переговоров с лавровым Сийярто заявил, что, "в частности, приехал с миссией мира", озвучив позицию Будапешта по переговорам для завершения российско-украинского конфликта и развития сотрудничества с Москвой "во всех неподсанкционных сферах".

"За последние тысячу дней опасность эскалации войны в Украине никогда не была столь угрожающей. Именно поэтому венгерской мирной миссии следует приложить ещё больше усилий", – подчеркнул Сийярто.

После встречи с вице-премьером Новаком глава венгерской дипломатии заявил, что Россия "остаётся преданной обеспечению энергоснабжения Венгрии", несмотря на санкции США, которые поставили Будапешт в "затруднительное положение".

Сийярто добавил, что юридические эксперты уже работают над решением проблем с перечислением Москве оплаты, созданных ограничениями в отношении "Газпромбанка", который занимается операциями по поставке энергоресурсов.

"Это не политический вопрос или выбор, это вопрос физической реальности, продиктованной инфраструктурой", – заявил Сийярто и заверил, что Будапешт не намерен отказываться от экономического сотрудничества с РФ.

На днях СМИ допускали, что после звонков Трампа премьер Венгрии может начать новую миротворческую миссию по вопросу Украины.

Напомним, в Politico писали, что Сийярто едет в Беларусь на встречу с Лавровым и главой МИД Сирии.