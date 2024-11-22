Угрозу Москвы продолжить наносить удары с применением нового оружия следует воспринимать серьёзно.

Об этом заявил премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, передаёт "Радио Свобода".

Глава венгерского правительства сказал, что "Россия базирует свою политику и своё место в мире на военной силе".

"Если они что-то говорят по этому поводу, это следует воспринимать как чистую монету", – сказал Орбан.

По его словам, изменение ядерной доктрины Москвы – это не просто позерство.

"Поэтому я просто хочу сказать, что, когда россияне меняют правила использования своей ядерной силы, это не трюк – они были изменены и будут действовать", – добавил Орбан.

Напомним, в Венгрии назвали разрешение на дальнобойные удары ВСУ по РФ "расширением войны на весь мир".

Петер Сийярто связывает одобрение ударов западным оружием вглубь России с победой Дональда Трампа в США и правых сил на выборах в Европе.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский не хочет останавливать войну, считая, что время на стороне Украины.

"Я пытался объяснить их президенту: "Пожалуйста, мой друг, время не на вашей стороне, я готов помочь вам, готов посодействовать прекращению огня, а затем помочь достичь приемлемого мира", – рассказал Орбан о своём визите в Киев.