Владимир Зеленский раскритиковал депутатов Верховной Рады за отмену заседаний из-за угрозы обстрелов с применением "Орешника".

Об этом он заявил в своем новом вечернем обращении.

"Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех – от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит – идем в укрытие. Когда нет сирены – работаем и служим. В войне по-другому не бывает", – сказал Зеленский.

Также он прокомментировал сообщения со ссылкой на источники, что Украина просит США передать системы ПВО, способные сбивать новые российские баллистические ракеты.

"У Украины нет средств, способных сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится в США для передачи таких вооружений", - сказал источник журналистам.

По его словам, Киев хочет получить модернизированные Patriot или систему Aegis, которая устанавливается на морской флот.

Зеленский подтвердил этот запрос. По его словам, министр обороны Рустем Умеров уже работает с партнерами для получения новых систем ПВО.

"Именно таких систем, которые способны оградить жизнь от новых рисков", - объяснил президент.

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