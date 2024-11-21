Народных депутатов проинформировали об угрозе в ближайшие дни ракетной атаки по зданию Верховной Рады.

Об этом заявил нардеп Тарас Батенко в эфире ток-шоу "Говорить великий Львів".

"Нас информируют об угрозе в ближайшие дни ракетной атаки на Грушевского, 5. Это парламент Украины. Посмотрим, произойдет это или нет. Но мы все видим, что Путин максимально поднимает ставки для украинского населения. На это должны реагировать Украина и кроме нее международное сообщество", - заявил нардеп.

При этом нардеп Алексей Гончаренко заявил, что планировавшееся на завтра заседание Рады отменено, а ближайшее состоится только в декабре.

Депутатов предупредили о потенциальной угрозе удара по правительственному кварталу 22 ноября, подтвердили украинским изданиям парламентарии из разных фракций.

Из-за этого заседание, запланированное на 22 ноября, в Верховной Раде было отменено. На нем должны были провести час вопросов к правительству.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что за полчаса до пуска новейшей ракеты средней дальности "Орешник" по Украине Россия сообщила об этом США в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности.

Война в Украине идет 1002-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Появились первые слухи об ударе по Курской области британских ракет Storm Shadow. Россияне уже ведут бои на северо-западных окраинах Курахово, переправившись через реку Волчья. Deep State также пишет о захвате Новой Ильинки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.