Десять солдат Вооруженных сил Украины и столько же сотрудников Службы безопасности Украины провели неделю в Национальной лаборатории Айдахо, изучая методы сбора обломков для экспертно-технического анализа ядерных материалов и радиоактивного загрязнения.

Об этом пишет издание Defense One.

Ядерная криминалистика, наука определения происхождения ядерных материалов, - важнейший элемент стратегии сдерживания США. Возможность отслеживать источник материала, используемого в ядерном устройстве, позволяет США "привлекать к ответственности любое государство, причастное к акту ядерного терроризма", сказано в материале.

Хотя крайне маловероятно, что Россия применит ядерное оружие в Украине, Киев очень серьезно относится к угрозе российской ядерной атаки, — сказал научный сотрудник лаборатории Айдахо Дэвид Чичестер.

"Украинцы занялись этим очень плотно, потому что для них эта угроза реальна", — добавил он.

Во время учений украинцам помогали эксперты с многолетним опытом обучения ядерной судебной экспертизе лаборатории Айдахо и из других учреждений аналогичной направленности. Представители ВСУ и СБУ изучали методы сбора пыли и обломков, помещения их в защищенные контейнеры для хранения, погрузки контейнеров в транспорт для перевозки.

"Смысл этих учений заключается в создании возможностей для сбора высококачественных образцов для анализа. Около двух лет назад у Украины не было таких возможностей", - сказал старший советник оперативной группы агентства в Минэнерго США в Украине С. Дж. Джонсон.

США начали проводить учения по судебной экспертизе после взрыва около 20 лет назад, когда Совет национальной безопасности спросил, что произойдет, если стране понадобится собрать обломки для анализа после ядерного взрыва.

На днях Кремль заявил, что может дать ядерный ответ на удары дальнобойным оружием Запада по территории РФ.

Насколько вероятно, что война в Украине перерастет в ядерную, мы анализировали в отдельном материале.