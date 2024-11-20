Украина не сможет создать ядерную бомбу в обозримом будущем, а её появление не только не улучшит положение Киева в войне с РФ, но и создаст для него очень большие риски.

Об этом пишет еженедельный немецкий журнал Der Spiegel, пообщавшись с учёными и экспертами.

Издание напоминает, что на прошлой неделе британская Times сообщила о документе украинского аналитического центра "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" (CACDS), который, как утверждается, был написан для Минобороны Украины.

Согласно докладу, "простая" ядерная бомба типа той, что была сброшена США на японский город Нагасаки в августе 1945 года, может быть разработана Украиной достаточно "быстро". Зарядом для неё может послужить плутоний из отработанных топливных стержней девяти ядерных реакторов на подконтрольной Киеву территории.

В математическом выражении Украина располагает примерно семью тоннами плутония, что, согласно докладу, достаточно для "сотен" тактических боеголовок. Однако эти семь тонн плутония смешаны с более чем 1300 тоннами других высокорадиоактивных материалов и не могут быть использованы для производства оружия в нынешнем их состоянии.

По словам Ханса Кристенсена из Федерации американских учёных в Вашингтоне, для создания ядерной бомбы Украине сначала придётся разработать военно-производственный проект, что "сложно и займёт много времени".

Существует, по сути, два подхода к получению оружейного ядерного материала:

обогащение урана, например, с помощью газовых центрифуг – при данной технологии из природного урана извлекается радиоактивный изотоп уран-235, причём в максимально высокой концентрации, который может поддерживать цепную ядерную реакцию после детонации ядерной бомбы.

также в качестве более простой альтернативы можно в достаточных объёмах получить делящийся изотоп плутония-239. Плутоний скапливается на АЭС при регулярном использовании урановых топливных стержней.

"Для того, чтобы выделить плутоний-239 потребовался бы очень специфический метод сжигания топлива и переработки отходов", – пояснил журналу Уильям Альберк из аналитического центра Stimson Center в Вашингтоне.

Однако Украина не располагает средствами для переработки ядерных отходов и не сможет быстро построить такой завод.

"Северной Корее потребовалось почти десять лет, чтобы построить завод в Йонбене", – напоминает Ливиу Хоровиц из Немецкого института международных отношений и безопасности.

Даже если предположить, что Киев более решителен, вложит больше ресурсов, имея более квалифицированных специалистов – а всё это, по словам эксперта по ядерному оружию, "сомнительные предположения" – "в лучшем случае речь идёт о годах" на разработку.

Даже если бы Украина решила построить перерабатывающие мощности, это было бы плохой идеей, считает руководитель исследовательского отдела по контролю над вооружениями и новым технологиям Института исследований мира и политики безопасности Ульрих Кюн – надземные строительные работы на ранних стадиях будут замечены не только международными инспекторами, но и россиянами.

"Поэтому Украине придётся строить такие объекты тайно под землёй, иначе она рискует подвергнуть стройку бомбардировке со стороны России», - говорит Кюн.

Издание резюмирует, что тот факт, будто страна может создать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, как утверждается в докладе, является "нонсенсом".

При этом в "ядерном вопросе" есть и стратегический аспект: обладание одной или несколькими бомбами не сделает Украину сильнее по отношению к России, которая всё равно будет обладать бо́льшим ядерным потенциалом. Напротив, появление ядерной бомбы поставит Киев в ещё более шаткое положение.

По мнению исследователя SWP Горовица, ядерное вооружение ВСУ стало бы для Москвы "отличным предлогом, чтобы убедительно угрожать или даже применить собственный арсенал для разоружения Украины".

Помимо этого, если бы Киев вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия, "страна оказалась бы в одном ряду с изолированной Северной Кореей", говорит Ульрих Кюн.

"После такого шага Украина оказалась бы заклеймена на международном уровне. Я не верю, что западная военная помощь продолжалась бы тогда в прежнем объёме", – сказал он.

Ранее "Страна" разбиралась для чего украинские власти делают "ядерные намёки" и какой от этого будет эффект.