Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если победивший на выборах президента Дональд Трамп прекратит военную помощь США.

Об этом пишет журнал The Times со ссылкой на документ, подготовленный для Министерства обороны Украины.

Автор доклада - Алексей Ежак, завкафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО.

Он пишет, что страна быстро сможет создать базовое устройство из плутония с технологией, аналогичной бомбе "Толстяк", сброшенной на Нагасаки в 1945 году.

"Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя", – говорится в докладе.

Там также отмечается, что, не имея времени на строительство и эксплуатацию крупных объектов, необходимых для обогащения урана, во время войны Украина могла бы полагаться вместо этого на использование плутония, извлеченного из отработанных топливных стержней, взятых из ядерных реакторов Украины.

"Вес реакторного плутония, доступного Украине, можно оценить в семь тонн... Значительный арсенал ядерного оружия потребовал бы гораздо меньше материала... количества материала достаточно для сотен боеголовок с тактической мощностью в несколько килотонн", – говорится в документе.

Там отмечается, что такой бомбы было бы достаточно, чтобы уничтожить российскую авиабазу.

Также Минобороны отмечает, что "нарушение меморандума Российской Федерацией, обладающей ядерным оружием, дает формальные основания для выхода из ДНЯО и моральные причины для пересмотра неядерного выбора, сделанного в начале 1994 года".

При этом западные эксперты полагают, что Украине потребуется не менее пяти лет, чтобы разработать ядерное оружие и подходящий носитель. Но украинский эксперт Валентин Бадрак настаивает, что Украина менее чем через год создаст собственные баллистические ракеты.

"Через шесть месяцев Украина сможет показать, что у нее есть возможность создания баллистических ракет большой дальности: у нас будут ракеты с дальностью полета 1000 км", – сказал Бадрак.

В то же время украинские эксперты по ядерным технологиям говорят, что Украина не сможет создать атомное оружие.

Напомним, Зеленский заявил, что сказал Дональду Трампу - "или Украина вступает в НАТО, или у Украины будет ядерное оружие".

Позже в Министерстве иностранных дел официально опровергли заявления о создании в Украине оружия массового уничтожения.

Также и Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте, что "мы никогда не говорили, что планируем создать ядерное оружие".

Мы разбирались в отдельном материале, зачем Зеленский представил "план победы" и заговорил о ядерном оружии для Украины.