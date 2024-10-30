Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский просил Евросоюз разместить ядерное оружие в Украине, но союзники отказали из-за "инстинкта самосохранения".

Об этом глава словацкого правительства сказал в интервью Ольге Скабеевой на телеканале "Россия 1".

"Если кто-то хочет эскалации напряженности, то именно это он и будет говорить: "Дайте мне ядерное оружие на земле, дайте мне ракеты большой и средней дальности и мы применим их против российских целей". Таков план, представленный президентом Зеленским в Европейском совете, но, к счастью, у ЕС есть инстинкт самосохранения", - сказал Фицо.

По словам Фицо, в ЕС устали от войны в Украине и говорят: "Вот вам оружие, вот вам деньги, сражайтесь, только не надоедайте нам, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной".

Премьер прокомментировал и украинский "план победы". Фицо считает его предложения путем к эскалации войны, а не ее завершению.

Также он сообщил, что будет "очень рад" в следующем году приехать в Москву на парад в честь 9 Мая и готов разговаривать с Владимиром Путиным; что санкции не работают, а ослабить Россию за счет войны в Украине не удастся, поэтому нужны мирные переговоры.

Кроме того, Фицо опасается нового покушения на себя в ближайшие недели или месяцы.

Наконец, он сообщил, что не верит в версию о подрыве "Северных потоков" Украиной.

Не далее как позавчера мы рассказывали, что на мероприятии с участием премьера Словакии задержали вооружённого человека.

Также он уже говорил что "план победы", предлагаемый президентом Украины, может привести к глобальному военному конфликту.