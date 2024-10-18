Пермьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что "план победы", предлагаемый президентом Украины Владимиром Зеленским, может привести к глобальному военному конфликту.

Об этом Фицо заявил после саммита ЕС в Брюсселе.

Словацкий премьер сомневается, что "членство Украины в НАТО – хорошая идея". Он считает, что принятие Киева в Альянс, являющееся одним из пунктов "плана победы" Зеленского, может якобы спровоцировать третью мировую войну.

По словам Фицо, это противоречивый план, и поэтому Европейский совет не занял чёткую позицию по документу, представленному укранским лидером.

Глава словацкого правительства заявил, что ему не нравятся предложения, которые, по его убеждению, провоцируют открытые дебаты, например, вступление Украины в НАТО или поставки ракет средней дальности, способные поражать цели в глубине российской территории.

Ранее Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю в ответ на призывы разрешить Украине дальнобойные удары по РФ.

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Накануне президент Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки на войну с Украиной. Между тем служащий ВСУ высказал мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

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