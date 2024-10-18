Страны НАТО готовятся к тому, что США начнут играть меньшую роль в поддержке Украины, перекладывая на остальных членов Альянса все больше нагрузки.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова представителей альянса.

"Мы не можем ожидать, что США продолжат брать на себя непомерное бремя [...] Поэтому генеральный секретарь хочет, чтобы НАТО лидировало в оказании помощи в сфере безопасности (Украины - Ред.), а не чтобы это делал только один союзник", – цитирует издание слова собеседника.

Представитель Североатлантического альянса добавил, что Европе необходимо сконцентрировать усилия по помощи Украине ещё и с учётом вероятной победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Напомним, республиканский кандидат в вице-президенты США говорил, что Трамп может предложить заморозить войну в Украине и склонить Киев отказаться от членства в НАТО.

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Накануне президент Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки на войну с Украиной. Между тем служащий ВСУ высказал мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

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