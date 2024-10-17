Китай стал решающим фактором, который способствует войне России в Украине.

Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также, по его словам, Иран и КНДР "подпитывают российскую военную машину ракетами и беспилотниками".

Ранее западные издания писали, что Китай передал России несколько типов беспилотников, чтобы протестировать их в Украине.

Также сообщалось, что армия РФ начала использовать на войне в Украине китайские бронемашины.

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинский военный паблик Deep State сообщал, что российские войска захватили Островское на подступах к Курахово. Селидово уже находится в полукольце, поэтому ВСУ будут вынуждены отступить, заявил военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке. Также, по словам Рёпке, в Курской области россияне вернули себе село Любимовка, бои продолжаются к востоку и югу от деревни.

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