На Западе есть чиновники, продвигающие соглашение, по которому Киев обменяет захваченные Россией территории на членство в НАТО.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times. При этом, по его словам, эти чиновники никогда такие идеи с ним лично не обсуждали.

"Люди никогда этого не говорили. Люди боятся говорить", — сказал он, призвав этих чиновников "выложить это на стол не через какую-то третью сторону".

"Говорите с нами", — добавил президент.

Издание пишет, что некоторые официальные лица западных стран "в частном порядке предположили, что вступление в НАТО может быть использовано в качестве разменной монеты в любых переговорах с Москвой".

О том, почему власти Украины против остановки войны по линии фронта, мы писали в отдельном материале.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц выразил готовность переговорить с Владимиром Путиным. Канцлер сказал, что наступило время, когда западные страны должны сделать всё возможное, чтобы гарантировать, что боевые действия в Украине "не будут продолжаться вечно". Он упомянул согласие Украины на участие РФ в следующем "саммите мира".