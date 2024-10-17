Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на переговорах по урегулированию войны в Украине должны присутствовать белорусские представители.

"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам, президента РФ Владимира Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема, я не хочу, чтобы там решались вопросы - наши вопросы - без нас. Да, они не оттяпают там до Гомеля, Полесья, не в этом дело, но могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", - сказал белорусский лидер.

Напомним, в сентябре Лукашенко провёл совещание с высшим командованием и заявил, что "надо готовиться к войне".

Между тем недавно народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда призвал "перенести войну в Беларусь". По его словам, подобная военная операция будет представлять собой "большой удар под дых Москве".

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