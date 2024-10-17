Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "устрашающим" "план победы", который сегодня представил в Брюсселе Владимир Зеленский.

Об этом венгерский политик написал в Фейсбуке.

"Президент Зеленский представляет свой план победы. То, что он изложил вчера в украинском парламенте, более чем устрашающе… Нам нужно перейти от военной стратегии к мирной стратегии. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры", – заявил Орбан.

"Я также призову сегодня канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с россиянами от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации", – добавил он.

На днях американский канал Fox News назвал "план победы" президента Украины "проигрышной авантюрой". Такая позиция обоснована тем, что в документе отсутствует реалистичное определение победы и жизнеспособная стратегия её достижения, к тому же у России просто больше людей и оружия.

А газета Politico оценила как крайне низкую вероятность получения Зеленским положительных ответов на те просьбы, которые изложены в его "плане победы".