Под неядерным сдерживанием, которое является одним из пунктов "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского, могло иметься в виду создание потенциала баллистических ракет.

Такое мнение The Times озвучил украинский военный источник.

Он считает, что Зеленский говорил о развитии потенциала дальнего удара, такого как баллистические ракеты и беспилотники, которые могут достигать целей большом расстоянии.

Это может включать в себя увеличение поставок союзниками такого оружия и помощь в развитии своего производства.

На такое оружие уже не будут распространять ограничения, наложенные Западом.

Другие опрошенные изданием аналитики и военные источники также считают, что этот пакет может включать в себя разработку баллистических ракет и другие различные меры и виды вооружений, такие как наращивание инфраструктуры НАТО и увеличение численности закаленных в боях украинских войск.

Тем временем, Зеленский летит в Брюссель представить свой план победы на заседании лидеров Евросовета.

Также президент примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс пока не может поддержать все пункты "плана победы".