Пять вопросов турне по Европе. Журналисты оценили поездку и просьбы Зеленского
Газета Politico оценила вероятность получения президентом Украины Владимиром Зеленским положительных ответов на те просьбы, с которыми он поехал в европейские страны.
В статье "Пять вопросов Зеленского в его турне по Европе (и вероятность того, что он их получит)" даны следующие оценки по пятибальной системе (максимум – 5 баллов):
1. Вступление в НАТО – 1 балл.
"Хотя НАТО заявило, что Украина намерена вступить в Альянс в один прекрасный день, конкретных сроков не указано, поскольку США и Германия возглавляют группу скептиков, обеспокоенных принятием Киева".
2. Защита украинского неба (адресовано к Польше и Румынии, чтобы они сбивали российские ракеты своими ПВО) – 1 балл.
"На данный момент это совершенно невозможно, поскольку союзники опасаются прямого конфликта с Россией".
2А. Смежный вопрос: убедить столицы направить больше систем ПВО – 4 балла.
"Несмотря на многообещающие заявления летом, поставки прекратились, но обещания продолжают поступать".
3. Разрешение на дальнобойные удары западным оружием – 1 балл.
"Столицы опасаются, что разрешение нанести глубокие удары может спровоцировать более масштабную войну или даже ядерный ответ России".
4. Поставка Германией ракет Taurus – 1 балл.
"Германия упорно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus".
5. Развитие военной промышленности Украины на деньги Запада – 5 баллов.
"Такие оборонные компании как Rheinmetall, Nammo и Saab уже договорились о некоторых формах местных производственных программ для артиллерии и бронетехники. Дания, Канада и Литва также размещают прямые заказы у украинских компаний".
Напомним, в ходе визита в Париж Зеленский заявил, что надеется на помощь Франции, поскольку Украина испытывает дефицит вооружений.