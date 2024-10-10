Газета Politico оценила вероятность получения президентом Украины Владимиром Зеленским положительных ответов на те просьбы, с которыми он поехал в европейские страны.

В статье "Пять вопросов Зеленского в его турне по Европе (и вероятность того, что он их получит)" даны следующие оценки по пятибальной системе (максимум – 5 баллов):

1. Вступление в НАТО – 1 балл.

"Хотя НАТО заявило, что Украина намерена вступить в Альянс в один прекрасный день, конкретных сроков не указано, поскольку США и Германия возглавляют группу скептиков, обеспокоенных принятием Киева".

2. Защита украинского неба (адресовано к Польше и Румынии, чтобы они сбивали российские ракеты своими ПВО) – 1 балл.

"На данный момент это совершенно невозможно, поскольку союзники опасаются прямого конфликта с Россией".

2А. Смежный вопрос: убедить столицы направить больше систем ПВО – 4 балла.

"Несмотря на многообещающие заявления летом, поставки прекратились, но обещания продолжают поступать".

3. Разрешение на дальнобойные удары западным оружием – 1 балл.

"Столицы опасаются, что разрешение нанести глубокие удары может спровоцировать более масштабную войну или даже ядерный ответ России".

4. Поставка Германией ракет Taurus – 1 балл.

"Германия упорно отказывается разрешить отправку своих мощных крылатых ракет Taurus".

5. Развитие военной промышленности Украины на деньги Запада – 5 баллов.

"Такие оборонные компании как Rheinmetall, Nammo и Saab уже договорились о некоторых формах местных производственных программ для артиллерии и бронетехники. Дания, Канада и Литва также размещают прямые заказы у украинских компаний".

Напомним, в ходе визита в Париж Зеленский заявил, что надеется на помощь Франции, поскольку Украина испытывает дефицит вооружений.

Также Зеленский говорил о дефиците военной техники у ВСУ.