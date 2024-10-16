Боевые действия не будут продолжаться вечно". Шольц выразил готовность переговорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
Заявление прозвучало во время его выступления в Бундестаге.
Канцлер сказал, что наступило время, когда западные страны должны сделать всё возможное, чтобы гарантировать, что боевые действия в Украине "не будут продолжаться вечно". Он упомянул согласие Украины на участие РФ в следующем "саммите мира".
"Поэтому также правильно отметить, что когда нас спрашивают, будем ли мы говорить и с российским президентом, мы отвечаем: "Да, также да", — сказал Шольц.
Канцлер добавил, что он придерживается четкого принципа не принимать решения по поводу войны без позиции Украины и без консультаций с партнерами.
Напомним, недавно Reuters со ссылкой на немецкого чиновника сообщило, что Шольц готов к переговорам с Путиным, если они приведут к миру в Украине.
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