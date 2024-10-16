На этой неделе президент США Джо Байден планирует полететь в Германию для встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Встреча будет посвящена выделению оружия ВСУ, "поскольку главные поставщики оружия Украине решают судьбу будущей поддержки конфликта", как отметило издание.

Ранее Байден уже планировал встретиться с тремя главными партнёрами Украины по поставке оружия и президентом Украины Владимиром Зеленским на авиабазе "Раммштайн", но планы изменил урган Милтон. Была ли перенесена встреча и на какой день, сообщений не было.

Ранее Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по поводу сокращения ядерных арсеналов.

Также стало известно, что у США есть план завершения войны в Украине, но он включает "территориальные компромиссы". Об этом заявил экс-посол Украины в США в 2015–2019 годах Валерий Чалый.

"Американцы, когда приезжали в Киев, предлагали Зеленскому быть более гибким в Вашингтоне. В сущности, от него ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов", — сказал Чалый.