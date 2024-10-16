Соединенные Штаты не будут размещать вблизи Украины систему перехвата ракет средней дальности THAAD, чтобы сбивать российские ракеты и дроны.

Об этом заявила на брифинге спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Отвечая на вопрос, почему американцы разворачивают систему THAAD в Израиле для защиты от Ирана, но не делают этого в странах НАТО для защиты запада Украины от российских ракетных атак, Сингх заявила, что это разные ситуации.

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной являются разными", – сказала представитель Минобороны США.

Также Сабрина Сингх заявила, что у США проблемы с восстановлением запасов оружия после передачи запасов Украине.

"Наши запасы не бесконечны. Вы видели, как мы запрашивали дополнительные пакеты помощи для поддержки Украины и Израиля. Мы также столкнулись с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы," - сказала спикер военного ведомства.

По ее словам, США продолжат оказывать помощь Украине на поле боя и поддерживать Израиль.

"Мы будем продолжать сотрудничать с оборонной промышленной базой, чтобы обеспечить лучшие решения для этих задач," - добавила Сингх.

Тем временем несколько источников сообщили газете Politico, что США сбивают ракеты над Израилем, а над Украиной нет, потому что у Ирана нет ядерного оружия, а у России оно есть.

"Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится слышать, но который, к сожалению, верен, заключается в том, что мы можем пойти на риск сбить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне... Гораздо больше риска, если пытаться сделать это с Россией", - сказал высокопоставленный чиновник Сената США, работающий над политикой в ​​отношении Украины.

Два чиновника администрации Байдена сказали то же самое.

Отправка американских войск для сбивания российских ракет над Украиной может привести к прямому военному столкновению между двумя ведущими ядерными державами мира - "с потенциально апокалиптическими последствиями".

Напомним, на днях после удара проиранской группировки "Хезболлы" по израильской военной базе глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны Израиля Йоаву Галанту.

Он выразил соболезнования по поводу гибели четырех израильских военных и заявил, что обещанная ранее система противоракетной обороны THAAD поступит в Израиль "в ближайшие дни".

Ранее в Пентагоне говорили, что уничтожение силами Запада российских ракет над Украиной было бы вовлечением Соединенных Штатов в вооружённый конфликт.