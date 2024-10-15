Франция не выполнит свое обещание выделить в 2024 году помощь Украине в размере 3 миллиардов евро.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Politico.

"В начале 2024 года было политическое решение, что эта помощь может достичь 3 миллиардов евро. В реальности она составит более 2 миллиардов евро, но не 3 миллиарда евро", - сказал Лекорню.

Решение о выделении в 2024 году до 3 миллиардов евро на помощь Украине было закреплено в двустороннем соглашении по безопасности между Киевом и Парижем, которое Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали еще в феврале.

Но, как пишет Politico, Франция была вынуждена сократить расходы на помощь Украине, поскольку дефицит бюджета за 2024 год может составить около 6% ВВП страны.

Министр обороны Франции отметил, что дополнительные расходы на помощь Украине до конца года запрашивать у парламента не будут.

Ранее СМИ писали, что Чехия потратила в пять раз больше денег на закупку российских нефти и газа, чем на помощь Украине.

А на днях стало известно, что Германия больше не будет отправлять тяжёлую военную технику в Украину.