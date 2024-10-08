Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 в январе - марте следующего года.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Самолеты будут оснащены новыми вооружениями типа "воздух - земля" и средствами РЭБ.

Напомним, изначально эти самолеты обещали к концу года.

Их количество не называлось. СМИ писали, что Париж может передать не больше шести единиц.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что известно об истребителях Mirage, которые президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал передать Украине.

Также публиковалось мнение экспертов о том, подходят ли эти самолеты Украине.

Война в Украине идет уже 958-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Минобороны РФ заявило о захвате Гродовки - поселка на Покровском направлении, расположенного юго-восточнее Мирнограда. На Кураховском направлении российские паблики писали о полном захвате поселка Цукурино. Украина этого не подтверждала. Также украинские военные телеграм-каналы сообщали об атаке российских войск на Каменское Запорожской области со стороны захваченной Васильевки. Утверждалось, что россияне зашли в Каменское, но были оттуда выбиты.

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