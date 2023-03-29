Франция не планирует выкупать истребители Mirage 2000-9 в Эмиратах для передачи в Украину.

Об этом пишет The War Zone со ссылкой на слова неназванного французского чиновника.

"На данном этапе обратный выкуп для отправки в Украину не предусмотрен", — заявил во вторник The War Zone французский чиновник на условиях анонимности для обсуждения этого вопроса.

"Информация (о передаче истребителей) неверна", — сказал французский чиновник о любом плане Франции по закупке этих самолетов для передачи Украине.

Напомним, в понедельник о том, что Украина получит около 40 современных истребителей Mirage 2000-9, которые Франция планирует выкупить у ОАЭ, писало другое СМИ - Intelligence Online.

Кроме того, ранее Le Figaro писало, что Франция уже полтора месяца обучает пилотов из Украины на самолетах Mirage 2000. По данным издания, ускоренная подготовка на французских истребителях-бомбардировщиках проходит на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси. Однако позже представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода" опроверг информацию о том, что украинские летчики проходят обучение во Франции на истребителях Mirage 2000.

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