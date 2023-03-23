В Сети появилось видео передачи самолетов МиГ-29 Украине от Словакии.

Соответствующие кадры публикует в четверг, 23 марта, пресс-служба Министерства обороны Словакии.

На видео можно заметить процесс подготовки самолетов к отправке в Украину.

МиГ-29 - многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным в СССР и странах Варшавского договора на протяжении 1980-х годов, а также одним из самых широко используемых самолетов в мире.

Напомним, сегодня Словакия передала первые четыре истребителя МиГ-29 Вооруженным силам Украины, самолеты уже покинули территорию страны.

Ранее мы писали, что Словакия и Польша передадут в Украину 33 истребителя МиГ-29.

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