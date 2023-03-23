В четверг, 23 марта, в Украине идет уже 393-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 22 марта.

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23 марта

11:00 В Запорожье сегодня с утра продолжают убирать мусор возле многоэтажек, по которым вчера ударила российская ракета.

Разбор завалов был завершен вчера вечером. По последним данным, погиб один человек, 34 пострадали.

10:55 МОК озвучит свою позицию по поводу спортсменов, имеющих прямое отношение к армии РФ, 28 марта на заседании своего исполкома, сообщил глава Комитета Томас Бах.

Он еще раз заявил, что выступает против "политического влияния" на спорт и не разделяет мнение о "коллективной вине" российских спортсменов. МОК может лишь рекомендовать запретить символ Z и активную поддержку военных действий.

Напомним, что МОК активно продвигает возвращение российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, несмотря на протесты как минимум 35 стран, в том числе Украины.

10:46 Белый дом назвал "идиотом" российского пилота, который скинул в Черное море американский дрон.

Таким образом представитель американской администрации Джон Кирби прокомментировал информацию о награждении этого летчика в России. Шойгу вручил пилотам Су-27, принимавшим участие в инциденте, ордены Мужества.

"Если это храбрость, то наверное, у них иное понимание этого. Понятия не имею, почему они наградили за храбрость пилота, подвергшего риску себя и имущество США, а в лучшем случае - он был просто идиотом", - сказал Кирби во время брифинга.

Напомним, по предварительным данным, российский самолеты несколько раз прошли под дроном, сбрасывая на него топливо, из-за чего беспилотник вышел из строя.

10:41 В результате взрыва газа в жилом доме Кропивницкого пострадал один мужчина - владелец квартиры, где произошел взрыв. Об этом сообщает губернатор Райкович.

Взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир. По предварительной информации – разрушения несущих конструкций нет.

10:38 Украинская разведка не согласна с утверждением, что Россия готовится наступать по нескольким направлениям, о чем ранее заявили в Белом доме.

"Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна - выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодняшний день уже понятно, что российские войска не имеют способностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции.

Еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях - это невозможно", - заявил замначальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По информации разведки, РФ уже готовится к обороне на юге Украины, ожидая контрнаступление ВСУ.

10:24 Под Москвой на бывшем заводе Мерседес начнут собирать "машину Компартии" Китая.

По данным российских СМИ, китайскими Hongqi хотят заменить автомобили западных брендов, покинувших рынок РФ.

"Наша основная задача — сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным для нас брендам, которых продавалось по 150–200 тысяч автомобилей в год", — сообщил представитель дилера, который является новым владельцем бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье.

10:15 По Краматорску ночью был нанесен ракетный удар, сообщает мэр города Александр Гончаренко.

Поврежден котел, 7 частных домов, детсад и здание скорой помощи. Обошлось без пострадавших.

10:11 Еще фото и видео из Кровиницкого, где взорвался газ в многоэтажке.

10:10 Отключения света сегодня возможны только в Житомирской области, сообщает министр энергетики Галущенко. Там ведутся ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры, пострадавших от обстрела.

В целом по стране система работает без ограничений и даже с резервом мощностей.

За сутки удалось вернуть свет в дома 4 тыс. абонентов в Донецкой области и около тысячи абонентов в Харьковской области.

10:06 Появилось фото с места взрыва газа в жилом доме в Кропивницком.

Судя по кадрам, взрыв произошел на шестом этаже многоэтажки. В этой и соседних квартирах выбиты окна.

09:58 Ночной ракетный удар по территории Авдеевского коксохимзавода пришелся по зданию заводоуправления, которое было давно разбито, сообщает нардеп Муса Магомедов. Обошлось без пострадавших.

"Целенаправленно ударили тремя ракетами. На что они тратят ракеты? На здание, которое давно разбито? Зачем?", - пишет нардеп и публикует новые видео с места прилетов.

09:47 В Кропивницком прогремел взрыв. Глава обладминистрации Райкович сообщает, что это взорвался газ в многоэтажке по улице Юрия Коваленко.

Спасательные службы уже на месте, детали станут известны позднее.

09:38 Глава МАГАТЭ Гросси заявил о провале переговоров по созданию вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной зоны.

По его словам, теперь речь идет о прекращении боевых действий рядом с АЭС.

"Мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы прекрасно понимаем дополнительные сложности, которые это принесет, особенно в районе активных боевых действий. Это будет чрезвычайно трудно проверить. Значит, мы не рассматриваем это", - заявил Гросси в Совете по международным отношениям США.

Отметим, что Гросси вел переговоры о создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС несколько месяцев. Министр энергетики Украины Галущенко заявлял, что переговоры проходят очень сложно: Украина настаивает, чтобы россияне покинули территорию ЗАЭС и вывели оттуда тяжелую технику.

"Мы обсуждали с обеими сторонами разные размеры и формы и расстояния. И я пришел к выводу, что территориальность будет чем-то, что по разным причинам для украинцев также может рассматриваться как легитимация российского присутствия и так далее", - сказал глава МАГАТЭ.

09:29 С начала марта на участке Сватово - Кременная на севере Луганской области идут ожесточенные бои, что, вероятно, связано с попытками россиян отбить Купянск, являющийся логистическим узлом, сообщает британская разведка.

Минобороны Британии сообщает, что РФ частично восстановила контроль над ближайшими подступами к Кременной, которая ранее в этом году находилась под непосредственной украинской угрозой.

"Местами Россия добилась выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных ими оборонительных рубежей вдоль возвышенностей и интегрировать естественное препятствие в виде реки Оскол", - сообщает разведка в новой сводке.

В Лондоне считают, что в оперативном плане намерения России на северо-востоке, вероятно, остаются оборонительными, а российские командиры, вероятно, опасаются, что это один из секторов, где Украина может предпринять крупные наступательные операции.

09:26 Еще одно видео прохода подводных дронов на территорию Севастопольской бухты.

Как вчера заявляли в РФ - все три морских беспилотника были уничтожены.

На кадрах видна детонация одного из дронов (утверждается, что он врезался в блокирующую сетку).

09:21 Встреча Путина и Си вызвала беспокойство в Белом доме, что уставшее от войны мировое сообщество может поддержать китайский "мирный план" по Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из представителей администрации, несмотря на их скептическую публичную риторику, на самом деле США обеспокоены, что их "загонят в угол" и Китай убедит страны, уставшие от войны, что Вашингтон не заинтересован в мире.

"Будет много способов, которыми Китай попытается раскрутить все, что выйдет на китайско-российской встрече, таким образом, чтобы попытаться представить США в негативном свете", - прогнозирует научный сотрудник Центра стратегических и стратегических исследований Бонни Лин.

Блумберг пишет, что "несмотря на сближение Си и Путина, Китай находит восприимчивую аудиторию для своих более широких дипломатических усилий по всему миру".

09:10 Тревога охватила уже всю Украину.

09:07 Воздушная тревога в Киеве.

08:59 Командующий Сухопутных войск Александр Сырский намекнул на то, что ВСУ намерены перейти в контрнаступление под Бахмутом.

"Основными силами России на этом направлении являются представители ЧВК "Вагнер". Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - заявил Сырский в своем телеграм-канале.

Отметим, что ранее у "Вагнера" заявляли о якобы концентрации сил ВСУ для контрудара на Бахмутском направлении.

Другие источники (в том числе западные) этой информации пока не подтверждали. Известно только, что украинские силы проводят локальные контратаки, чтобы оттеснить противника от жизненно важных трасс.

08:52 Россияне нанесли три ракетных удара по территории Авдеевского коксохимзавода. В самой Авдеевке за минувшие сутки погибли два человека, сообщает губернатор Павел Кириленко.

Также пострадали жилые дома в Краматорске (на фото).

08:47 В полночь спасатели закончили разбирать завалы профлицея в Ржищеве Киевской области, куда вчера ударили российские дроны.

По окончательным данным, погибло девять человек.

08:26 Анализ видео с фронта от "Института изучения войны" (США).

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 21 марта, показала, что силы "Вагнера"незначительно продвигались в южной части Бахмута.

На других кадрах, опубликованных 21 марта, видны украинские контратаки южнее Ивановского и юго-восточнее Богдановки.

Также, судя по видео, сделанным под Авдеевкой, российские войска продвигались незначительно к северу от Водяного.

08:23 Видео, как поменялась ситуация в Бахмуте за предыдущие семь дней боев.

Судя по данным военного паблика War Mapper, россияне расширяют зону своего присутствия на северо-запад от Бахмута.

Это, как мы уже писали, может быть признаком самостоятельной операции с целью выхода к Лиману и в западный тыл Северску.

08:08 Перспективы урегулирования в Украине пока не просматриваются, поэтому Запад должен готовиться к длительному конфликту, заявил в интервью Guardian генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он назвал конфликт "войной на истощение" и считает, что Россия "не планирует мира". Поэтому Западу необходимо нарастить производственные мощности для поставок в Украину оружия. Целью ВСУ он назвал контрнаступление.

Китаю Столтенберг в этом контексте порекомендовал "понять украинскую позицию" и "взаимодействовать напрямую" с Зеленским.

07:58 Медведев заявил о ракетном ударе по Бундестагу и офису канцлера Германии в случае ареста Путина.

Так он прокомментировал заявление министра юстиции ФРГ о том, что российский президент, согласно ордеру МУС, будет арестован, если приедет в Германию.

"Вот представим себе - понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да - но тем не менее вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны?", - заявил Медведев.

Ранее он предложил нанести удар по зданию суда в Гааге, который выдал ордер на арест Путина.

07:50 В Мелитополе на улице Крупской сработало взрывное устройство. Был ранен "полицейский", заявил назначенный Россией представитель "администрации" Владимир Рогов.

Он был доставлен в больницу с травмой ноги.

Напомним, 14 марта в Мелитополе был взорван в своем автомобиле местный бизнесмен Иван Ткач. Он был назначен россиянами руководить транспортом в городе.

06:30 Сводка украинского Генштаба на утро 23 марта.

За сутки ВСУ отбили 83 атаки на восточном участке фронта.

На Купянском и Лиманском направлениях - в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении - в Бахмуте, Богдановке и Предтечино.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердычи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа.