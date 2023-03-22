Подводим итоги 392-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении бои шли в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Майорск. А также сам Бахмут.

Британская разведка сообщает, что в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32 (связывает Бахмут и Константиновку).

При этом угроза окружения города сохраняется, а городские бои идут с прежней интенсивностью.

Российские телеграмм-каналы утверждают, что ЧВК "Вагнер" почти полностью захватила промзону завода по обработке цветных металлов. Украина этих данных не подтверждает.

В "ДНР" сегодня утверждали, что "все подъездные пути к Артемовску контролируются российской артиллерией". Также там опровергли информацию о формировании ударных кулаков украинских сил для деблокирования Бахмута, о чем в последние дни писали российские телеграмм-каналы и заявлял куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В то же время украинская власть дает сигналы о том, что Бахмут будут удерживать. Владимир Зеленский посетил сегодня позиции ВСУ, как заявляется, на Бахмутском направлении. Там он пообщался с военными и вручил им награды.

Какой именно объект посещал президент и где именно он находится - не сообщается.

По ситуации севернее "Институт изучения войны" сообщил, что российские войска продвинулись в сторону Тернов, примерно в 15 километрах к северо-западу от Кременной. Украина этого не подтверждала.

Генштаб сообщал, что под Авдеевкой противник совершил наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердычей, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы.

"Институт изучения войны" продолжает утверждать, что россияне захватили Степовое (Петровское) к северо-западу от Авдеевки.

"Российские силы, вероятно, захватили Степовое, судя по отчету украинского Генштаба о российских атаках возле Бердычей (10 км к северо-западу от Авдеевки, и 1 км к западу от Степово)", - говорится в докладе "Института".

При этом часть российских военных блогеров информацию о захвате Степового опровергает. Не подтверждает его и Генштаб ВСУ.

Заявления же местных властей о ситуация вокруг Авдеевки довольно тревожные. Глава местной военной администрации Виталий Барабаш заявил, что эвакуация населения из Авдеевки происходит по "дороге смерти", которую простреливают россияне.

Россия тем временем перебрасывает бронетехнику в Украину. Правда, уже из совсем старых запасов. Сегодня российские телеграм-каналы показали видео эшелона с танками Т-55 (создан в 50-х годах прошлого века), которые едут по территории РФ и, видимо, направляются в Украину.

Впрочем, если эти танки будут применять для укрепления оборонительных линий, то и устаревшая техника может серьезно помочь в этом вопросе. Но в российских военных пабликах также высказывают предположение, что эти танки, вероятно, модернизировали и попытаются использовать по прямому назначению. Также пишут, что их будут использовать просто как самоходные орудия для усиления огневой мощи российских войск на лини фронта.

К слову, Т-55 есть и на вооружении у Украины. Прошлой осенью Словакия заявила, что передаст ВСУ 28 танков M-55S - это модернизированная версия Т-55.

В Крыму заявляют, что Черноморский флот ранним утром отбил атаку трех надводных беспилотников.

"Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели", - заявил назначенный Россией "губернатор Севастополя" Развожаев.

По его словам, военные корабли не пострадали. Но от взрывов повыбивало стекла в нескольких прибрежных зданиях.

Удары по Одессе, Житомиру и Запорожью

Со вчерашнего вечера по Украине было несколько болезненных воздушных атак.

Российская армия вчера ударила по Одесской области из истребителей СУ-35. ВСУ сбили две ракеты Х-59. Но некоторые снаряды нашли цель. Под обстрел попала, в частности, территория Свято-Иверского монастыря УПЦ в Одессе.

Все жители монастыря живы и храмы целые, только у них выбиты стекла, пострадала крыша жилого корпуса. Судя по этому факту, обитель только задело ударом (в противном случае пожаром и выбитыми стеклами не обошлось).

В России заявили, что нанесли удар по аэродрому "Школьный" в Одессе, где, по утверждению россиян, хранилась военная техника.

В Украине этого не подтверждали и как цель РФ указывали Свято-Иверский мужской монастырь (расположенный, к слову, вблизи от аэродрома).

После атаки по Одессе, ночью противник нанес очередной массированный авиационный удар "Шахидами". 16 дронов из 21-го были уничтожены, но пять беспилотников нашли свои цели.

Прилет подтвердили, во-первых, в Житомирской области. "Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области. Жертв и пострадавших нет", - заявил губернатор Виталий Бунечко.

Журналист "Таймс" Максим Такер вечером 22 марта опубликовал фото дыма над объектом, который горел после того ночного удара на протяжении нескольких часов. Что это за объект - власти не сообщали.

"Вчера вечером российско-иранские дроны-камикадзе сбили что-то большое в Житомире, Украина, и оно все еще горит. Украинские власти заявляют, что это был "важный объект критической инфраструктуры", и пожарные все еще борются с крупным пламенем", - написал Такер в Твиттере.

Наиболее трагические последствия дроны причинили в Киевской области. Там попадание было по комплексу зданий лицея в Ржищеве.

"В результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением", - заявили в ГосЧС.

Удар было около 3-х ночи, далее последовала еще серия. Погибли семь человек, среди раненых есть 11-летний ребенок. Десятки людей в больнице.

Днем произошел мощный обстрел Запорожья. Под огонь попали жилые дома, также остров Хортица. В Офисе президента опубликовали видео прилета ракеты в многоэтажку.

Позже власти уточнили, что по Запорожью около полудня было выпущено шесть ракет. Они вызвали пожар и разрушения жилых домов. Есть погибший, более 30 человек пострадало.

По предварительной информации, обстрел Запорожья был осуществлен из РСЗО дальнего действия, возможно, "Торнадо С", сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, объясняя, почему в момент прилета в городе не было воздушной тревоги.

"Надо понимать, что Запорожье это прифронтовой город, находится недалеко от линии боевого соприкосновения. По предварительным данным дежурных служб, это была реактивная система залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо-С". Это - реактивная артиллерия, она летит очень быстро: от пуска до попадания секунды фактически", - говорит Игнат.

Отметим, что дальность удара РСЗО "Торнадо-С" составляет до 120 км. Более простой версии "Торнадо-Г" - 40 км. А расстояние от ближайших позиций РФ до южной окраины Запорожья составляет порядка 30-35 км. "Торнадо-С" презентуется россиянами как аналог американских РСЗО HIMARS.

В разведке считают, что россияне сейчас будут переориентировать направления нанесения ударов. "Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", - допустил спикер ГУР Вадим Скибицкий.

"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворивском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", - заявил представитель разведки.

По его словам, под угрозой будут нефтеперерабатывающие предприятия, заводы оборонно-промышленного комплекса и другие объекты критической инфраструктуры, которые необходимы для ведения боев. Также новыми мишенями могут стать гидротехнические и очистные сооружения.

Военные поставки и перспективы

США собираются ускорить поставки танков Украине, для чего готовят к отправке более старые модели Abrams, чем планировалось, подтвердили в Пентагоне.

Правда, сроки этих поставок называются противоречивые. Западные СМИ пишут о 8-10 месяцах вместо года-двух. В минобороны США заявили о том, что танки отправят осенью (то есть, возможно, и раньше, поскольку ноябрь наступит через семь месяцев).

Ускорение поставок "Абрамсов", вероятно, связана с тем, что Вашингтон ожидает критического периода для войны в Украине.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Путин "попробует начать еще одно наступление" и, возможно, по многим направлениям.

Он добавил, что США хотят, чтобы украинцы могли оградить себя от любого российского наступления, а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, а также в любых масштабах".

Отметим, что до нынешнего момента западные и украинские аналитики, а также представители властей, не фиксировали признаков подготовки новых масштабных наступлений РФ. Скорее все сводится к тому, что именно Украина готовится наступать.

Россия же, судя по событиям последних месяцев, явно использует тактику скорее оборонительную и в меньшей степени - наступательную. Штурмы, которые проводит РФ, ведутся относительно некрупными силами и призваны постепенно тактически выдавить ВСУ с ключевых для Москвы направлений на Донбассе и вокруг него.

Основные же российские силы, похоже, заняты обороной и стараются экономить ресурсы.

В российских военных телеграм-каналах считают, что это своеобразное продолжение "стратегии Суровикина", который, по слухам, является приверженцем оборонительной тактики в Украине (по крайней мере, на нынешнем уровне ресурсов, которыми располагает РФ).

В любом случае, когда российского масштабного наступления ждали в конце февраля - когда дороги это еще позволяли - его не произошло.

Стратегия с упором на оборону имеет для РФ смысл с позиции того, чтобы не дать ВСУ провести задуманное контрнаступление и тем самым сорвать политические цели Вашингтона по усилению переговорной позиции Украины.

Как мы уже писали, удержание за собой захваченных территорий - и особенно сухопутного коридора в Крым - это уже в известной степени победа для РФ. При том, что в наступлении Украина будет активнее расходовать ресурсы, которых у нее меньше, чем у России (особенно, если брать численность личного состава).

Неизвестно, такую ли стратегию приняли в Кремле. Но пока нет признаков, что Москва намерена развернуть какие-либо крупные наступательные операции в ближайшие месяцы.

Тем более, что украинская армия уже активизировала атаки на южном направлении, которое считается основным направлениям для масштабного наступления ВСУ и потому россияне, очевидно, будут больше внимания уделять обороне. О боях в районе Полог сообщают и сегодня.