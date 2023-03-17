Позиция США по поводу отправки истребителей F-16 Киеву не претерпела изменений после решения Словакии поставить Украине 13 советских истребителей МиГ-29. Сейчас это не обсуждается.

Такое заявление сделал 17 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Это было суверенным решением Словакии, которое, однако, не влияет на наше собственное видение по данному вопросу", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на вопрос о том, повлияло ли решение их европейского партнера поставить Киеву истребители на то, как в Вашингтоне рассматривают подобную перспективу.

Вчера в Вашингтоне уже делали аналогичное заявление в связи с решением Польши передать самолеты ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решения стран об оказании военной помощи Украине являются суверенными.

В то же время союзники Украины опасаются, что в случае получения Киевом самолетов они могут быть использованы для ударов по России, что приведет к эскалации конфликта. Об этом пишет испанская газета Confidencial.

"Многие опасаются, что, вооружившись современными истребителями, Украина может расширить свои военные цели на российскую территорию, и конфликт может обостриться, с постоянным риском более прямого втягивания НАТО в войну", - пишет издание.

За примером Польши, которая объявила об отправке на Украину истребителей МиГ-29, скорее всего, последуют другие страны, считает газета.

Издание обращает внимание на то, что именно Польша первой запросила танки для Киева.

"Но несколько стран НАТО уже заявляли о том, что поставка истребителей не является волшебным решением проблем Зеленского на линии фронта", - добавляет издание.

Напомним, в начале марта премьер Финляндии Санна Марин во время визита в Киев заявила, что ее страна могла бы наряду с другими союзниками рассмотреть предоставление Украине истребителей.

Правда, потом она уточнила, что не делала никаких новых предложений или обещаний Украине во время своего визита в Киев, а скорее запустила дискуссию в Финляндии о том, что делать со старым парком истребителей Hornet, которые планируют с 2025 по 2031 год полностью вывести из эксплуатации и заменить американскими F-35.