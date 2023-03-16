США не рассматривают вопрос поставок истребителей F-16 в Украину прямо сейчас - Кирби
США сейчас не рассматривают вопрос о поставках самолетов F-16 в Украину.
Об этом заявил в четверг, 16 марта, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.
Кирби добавил, что решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 не меняет планов США.
"Это не меняет наших планов относительно F-16. Прямо сейчас это не рассматривается", - сказал представитель Белого дома.
Напомним, сегодня президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни. По его словам, решение о передаче самолетов было принято на уровне государственных органов власти.
Ранее мы писали, что, по данным Politico, восемь сенаторов от обеих партий США требуют от Пентагона отправки самолетов F-16 в Украину. Сенаторы попросили министра обороны Ллойда Остина до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине.
Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.
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