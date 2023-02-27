В Белом доме уточнили слова Байдена о "ненужных" Украине истребителях F-16.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC повторил, что Белый дом уделяет первостепенное внимание немедленным потребностям этой войны и будет продолжать это делать.

"На каждом этапе этой войны президент пытался сделать так, чтобы украинские военные получали то, что им нужно", - сообщил он.

Так, на первом этапе поставлялись Javelin и зенитные системы Stinger. На втором этапе это была тяжелая артиллерия.

"На этом этапе критическим элементом является способность наземного маневра. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты", - заявил он.

По его словам, "то, что говорит президент, означает, что он сосредоточен на этих возможностях".

"F-16 – это вопрос на потом", - сказал Салливан.

Напомним, ранее Джейк Салливан заявил, что западные истребители не играют ключевой роли для ВСУ в противостоянии с Россией на данном этапе.

Также мы писали, что официальные лица США призывают президента Украины Владимира Зеленского показать открытость к переговорам в вопросе окончания войны.