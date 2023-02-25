За год войны в Украине США потратили на помощь Киеву больше, чем за десять лет войны в Афганистане.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Кильским институтом мировой экономики (Германия).

Как видно на инфографике института, затраты на военную кампанию в Афганистане с 2001 по 2010 годы составили 43,4 миллиарда долларов. А в Украину с 2022 года США экспортировали военной помощи на 46,6 миллиардов долларов.

Больше, чем на Украину, составили затраты США на другие войны:

во Вьетнаме - 90,9 миллиардов с 1965 по 1975 год;

в Ираке - 125,1 миллиардов с 2003 по 2010 год;

в Корее - 138,2 миллиарда с 1950 по 1953 годы.

Во время вьетнамской и корейской войн высокий уровень использования боеприпасов и других предметов снабжения стоил особенно больших денег, помимо трат на износ оборудования и уход за ранеными. Это объясняется прежде всего большим расстоянием до театра военных действий.

Военная помощь указана в ценах 2022 года и не включает оружие и снаряжение.

Как отметили в институте, в 2022 году США лидировали в мире по объемам поддержки Украины. По данным на 15 января 2023 года США продолжают лидировать, выделив Украине в общей сложности чуть более 73,1 миллиарда евро. Для сравнения, ЕС выделил 54,9 миллиарда евро.

Между тем на днях Комитет по надзору палаты представителей США запросил у Минобороны, Госдепа и Агентства по международному развитию представить отчеты о расходовании денег, выделенных на оказание помощи Украине. По данным комитета, сумма помощи составляет 113 миллиардов долларов.

А конгрессвумен Марджори Тейлор Грин представила резолюцию с требованием к администрации Джо Байдена представить исчерпывающую информацию об оказываемой Украине помощи.