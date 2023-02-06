Миллиарды долларов, выделенные Вашингтоном в помощь Украине, даже не покидают Соединенных Штатов. Они напрямую поступают военным подрядчикам.

Об этом заявил племянник экс-президента США Джона Кеннеди, юрист и политический деятель Роберт Кеннеди в интервью независимому информационно-аналитическому видео-шоу Ким Айверсен. Айверсен выложила его на своем Ютуб-канале.

"Мы отдали 100 миллиардов Украине. Куда идут эти деньги? Они направляются в Украину и отскакивают обратно, даже не покидая Соединенные Штаты. Прямо в General Dynamics, прямо в Boeing и ко всем военным подрядчикам и компаниям по производству оборудования", - сказал Кеннеди.

По его словам, это подстегнуло инфляцию в США.

"Откуда идет инфляция? Они напечатали 16 триллионов долларов, чтобы оплатить локдауны (в связи с COVID-19), и должны были напечатать 100 миллиардов на поддержку Украины. У нас не было таких денег, и бедные люди, средний класс платят за это через налоги", - подчеркнул Кеннеди.

Ранее в Госдепе объяснили, зачем США наращивают военную помощь Украине.

Как писала "Страна", в США увеличивается количество противников оказания помощи Украине.