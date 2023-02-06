Американская помощь Украине не покидает пределы США и подстегнула инфляцию в стране - Роберт Кеннеди
Миллиарды долларов, выделенные Вашингтоном в помощь Украине, даже не покидают Соединенных Штатов. Они напрямую поступают военным подрядчикам.
Об этом заявил племянник экс-президента США Джона Кеннеди, юрист и политический деятель Роберт Кеннеди в интервью независимому информационно-аналитическому видео-шоу Ким Айверсен. Айверсен выложила его на своем Ютуб-канале.
"Мы отдали 100 миллиардов Украине. Куда идут эти деньги? Они направляются в Украину и отскакивают обратно, даже не покидая Соединенные Штаты. Прямо в General Dynamics, прямо в Boeing и ко всем военным подрядчикам и компаниям по производству оборудования", - сказал Кеннеди.
По его словам, это подстегнуло инфляцию в США.
"Откуда идет инфляция? Они напечатали 16 триллионов долларов, чтобы оплатить локдауны (в связи с COVID-19), и должны были напечатать 100 миллиардов на поддержку Украины. У нас не было таких денег, и бедные люди, средний класс платят за это через налоги", - подчеркнул Кеннеди.
Ранее в Госдепе объяснили, зачем США наращивают военную помощь Украине.
Как писала "Страна", в США увеличивается количество противников оказания помощи Украине.